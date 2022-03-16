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影／身分被盜又涉毒品案？台中婦遇到假警慌了真警來救

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市梁姓婦人10日歹徒假冒電信客服、警方，謊稱身分被盜用有欠費狀況，又說涉毒品交易案，需要配合調查，一番詐騙說詞搞得梁婦心煩意亂，不過幸好梁婦在等待歹徒回電時，因心急撥打110報案電話，讓警方及時到場阻詐，戳破歹徒的話術。

台中市第三警分局健康所警員馬智壯、林如凌，10日上午10時許獲報，58歲梁姓婦人疑似遭到詐騙，警方前往關心，梁婦一見到警方就哭喪著臉，直說，剛接獲電信客服致電告知，名下號碼未繳款，後續又將電話轉接給金融中心及警察，得知又涉及另起毒品交易案，「嚇得不知怎辦」。

梁婦說，等候詐騙集團回電期間，心急撥打110想問清楚，但對方卻說已中歹徒陷阱，遇上詐騙，讓她已經搞不清楚誰說的才是真的。

警方看到桌上放著幾本帳戶存摺，立即強調警方絕對不會用電話跟民眾要帳戶資料，此時歹徒再度來電要求匯款，因梁女早已心神不定，便委由大樓管理員，使用拖延戰術告知稍後回電，還遭假警察大聲喝斥，讓警方更為肯定這是詐騙。

梁婦原以為自己存款已被騙走，一時腿軟跌坐在地上，警方安撫梁婦情緒，並告知梁婦，只有提供名下帳戶與金額，若無提供帳號、密碼，也沒有轉帳的話，存款仍在，沒有被騙走，不用擔心，警方還陪梁婦到銀行確認，帳戶內金錢未減，梁婦才安心。

第三警分局表示，詐騙集團多以獨自在家、生活單純的民眾為對象，經常會「協助轉接」檢警單位，藉以讓民眾信以為真，或是佔用電話要求不得掛斷，使民眾無法向外查證求助，稍有不慎就落入詐騙集團的話術陷阱，接獲詐騙電話應謹記「一聽、二掛、三查證」口訣，務必掛掉電話仔細查證，家人間也可以互相關心財務狀況，多一分關心就少一分受害，以免損失畢身積蓄。

台中市梁姓婦人10日接到歹徒詐騙電話，幸好心急撥打110，讓警察及時阻詐。圖／第三警分局提供
台中市梁姓婦人10日接到歹徒詐騙電話，幸好心急撥打110，讓警察及時阻詐。圖／第三警分局提供
台中市梁姓婦人10日接到歹徒詐騙電話，幸好心急撥打110，讓警察及時阻詐。圖／第三警分局提供
台中市梁姓婦人10日接到歹徒詐騙電話，幸好心急撥打110，讓警察及時阻詐。圖／第三警分局提供

詐騙集團 毒品

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