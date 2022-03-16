行車糾紛毆打嘉市婦幼隊警官 3嫌涉傷害罪

嘉義市警局婦幼隊前副隊長張清仁今年元月間與胡姓男子發生行車糾紛，雙方發生口角，雙方至下個路口商談卻被胡男及友人圍毆成傷，警方接獲報案才知道自己人被打，事後警方依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將胡男等4人送辦。嘉義地檢署認為胡男、洪男、李男3人涉有傷害罪聲請簡易判決處刑，另名楊姓男子沒有動手獲不起訴處分。

今年1月25日上午8時30分許，張清仁駕車前往上班途經嘉市玉山路與中興路口時，與23歲胡男自小客發生行車糾紛，互按喇叭並發生言語衝突，雙方約至保安四路前商談，胡男到後即夥同相約在此吃早餐的20歲洪男、22歲李男等人，涉嫌徒手毆打張清仁，導致張的頭部、手部挫傷、骨盆開放性傷口等，經警方獲報到場處理。

檢方調查，胡男等人於KTV唱歌結束後相約吃早餐，各自開車前往保安四路附近早餐店，因胡男發生行車糾紛，雙方到早餐店附近胡男即涉嫌動手毆打，李男、洪男見狀加入圍毆，另名楊姓友人雖有到場，但辯稱沒有動手打人，張清仁表示當時被好幾個人毆打，不確定楊男是否有打人，檢警調閱路口監視器畫面也沒有楊男打人的畫面，因此，對楊男不起訴處分。胡男等3人坦承不諱。檢方依傷害罪聲請以簡易判決處刑。

另在妨害秩序罪方面，檢方認為被告3人是相約吃早餐，各自前往，洪男、李男見胡男毆打對方才加入戰局，3人應沒有妨害秩序聚眾鬥毆的主觀犯意。

該案發生後，有人爆料張清仁身上有刀傷，警方沒有依殺人未遂罪嫌偵辦，且直指一分局偵查隊長邱國揚有私縱人犯之嫌。市警局為召公信全案報請檢察官偵辦。