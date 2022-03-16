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影／祖孫騎車撞拖板車一死一傷 生死瞬間畫面曝光
南投市昨天清晨發生死亡車禍，72歲陳姓男子載著孫子上學，在南投市小溪橋頭疑似未注意路況，撞上從防汛道路左轉中興路的拖板車，拖板車雖然立即停車，但撞擊力道強大，祖孫兩人倒地重傷，陳姓老翁送醫不治，李姓孫子則左腳骨折撕裂傷。
肇事影片今天曝光，昨天清晨6時26分，72歲陳姓男子騎機車載李姓（15歲）孫子，從南投市到中興新村上學，行經小溪橋頭時，林姓男子駕駛拖板車從軍功路140巷防汛道路左轉中興路南下，拖板車頭已經到南下車道，後車斗仍橫在北上車道，陳姓老翁疑似未注意路況，直接撞上拖板車後車斗，發出「碰」的巨響。
林姓司機發覺異常，立刻下車察看，看到機車變形，地上躺了兩人重傷嚇一跳。南投縣消防局救護車趕到，將祖孫兩人送往草屯佑民醫院急救，陳姓老翁因重擊，全身多處骨折，且右胸嚴重撕裂，到院前已無呼吸心跳，經過急救仍在6時56分宣告死亡。孫子則是左大腿骨折、左小腿撕裂傷。陳姓老翁和林姓司機均無酒精反應。
中興路在軍功橋和小溪橋間為大彎道，駕駛人車速過快或未注意路況，很容易肇事。大年初三就有轎車高速行駛未注意過彎，撞上路旁電線桿一死一傷，去年7月底也有轎車在小溪橋違規超車，撞上對向車道連環車禍5人輕重傷，警方提醒駕駛務必遵守交通規則，不要超速、超車確保安全。
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