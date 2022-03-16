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台中夫殺妻一刀疑穿心 檢今解剖家屬搥牆哭斷腸

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子昨天與分居的林姓妻子起口角，持摺疊刀刺妻子左胸一刀，疑刺穿心臟致死，陳騎機車逃逸後，轉搭計程車，目前下落不明，警方正全力追查，檢方今安排解剖採集檢體，因林女除左胸的穿刺傷外，無其他外傷，不排除為致命傷，已採集檢體送法醫研究所釐清，傷口大小、深度待後續釐清。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案今天上午解剖複驗，釐清死者死因，目前死者是左胸有一處傷口，是否為致命傷，承辦檢察官已採集檢體，送法醫研究所化驗，確切的死因，有待法醫研究所的解剖報告出爐才能確認。

台中地檢署檢察官鄭仙杏今天上午10時許，與法醫、死者家屬在台中殯儀館解剖，死者的母親、兩個妹妹、兒女在相驗時，看到林女遺體，情緒崩潰在解剖室外痛哭，泣不成聲，死者女兒則有一度不斷敲打解剖室外牆，聞者同哀。

據親友透露，行凶的陳姓男子工作不穩，常因經濟狀況與妻子爭吵，後來二人才鬧到分居，不知道昨天的口角，是否又是因經濟問題引發，導致陳痛下殺手，希望檢警查明。

檢警調查，陳男（43歲）打零工為生，素行不良，曾涉犯毒品、妨害自由罪，與林女（37歲）育有4歲兒子，夫妻分居，坦妥輪流照顧兒子，昨天林女前往陳位於北屯區陳平路住處，要接回兒子時，雙方因故口角，陳持摺疊刀行凶，犯後騎機車、轉搭計程車逃逸。

台中市陳姓男子昨天持刀殺妻致死，家屬今天配合檢察官解剖時，泣不成聲、搥牆發洩悲傷情緒。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨天持刀殺妻致死，家屬今天配合檢察官解剖時，泣不成聲、搥牆發洩悲傷情緒。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨天持刀殺妻致死，家屬今天配合檢察官解剖時，泣不成聲、搥牆發洩悲傷情緒。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨天持刀殺妻致死，家屬今天配合檢察官解剖時，泣不成聲、搥牆發洩悲傷情緒。記者陳宏睿／攝影

檢察官 計程車

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