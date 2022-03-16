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高雄1歲童遭資收車輾斃 市府探視家屬允全力協助

中央社 / 高雄16日電

高雄市桃源區14日發生1歲吳姓男童遭資源回收車輾斃，昨天傍晚高雄市原民會主委阿布斯，代表市長陳其邁前往吳家慰問，阿布斯表示，市府將全力協助。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，男童父親是桃源區山林守護隊隊員，母親是原住民文健站的照服員，這次不幸遇難喪命的是5個孩子中最小的兒子。

阿布斯表示，昨天傍晚慰問家屬，了解家屬需要什麼協助，後續針對喪葬補貼、急難救助金等申請程序，市府與公所將會全力協助，並派遣在地原住民家庭服務中心社工員就近提供相關資源轉介。

吳姓男童14日下午遭資源回收車輾斃，高市警察局六龜分局指出，50歲陳姓男子駕駛資源回收車前往桃源區部落進行資源回收，不慎壓到鑽進車底的吳姓男童，送醫後仍宣告不治。

六龜分局表示，案發當下男童應待在家由父親照料，但吳父因正在準備晚餐，未注意小孩離開視線範圍，間接導致憾事發生，就吳父疏失部分通報婦幼單位與市府社會局，也將肇事陳姓資源回收車司機依業務過失致死罪移送橋檢偵辦。

資源回收 高雄市

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