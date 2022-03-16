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小貨車過彎滑落15米邊坡翻覆 6旬男送醫不治

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣大同鄉松羅村昨天晚間6點多發生一起死亡車禍，67歲陳姓男子開著小貨車前往英士村，不明原因在山區產業道路過彎時，不明原因滑落邊坡後翻車。警消獲報到場，陳男已無呼吸、心跳，送醫搶救仍回天乏術。

事發地點就在松羅村泰雅路二段92巷附近產業道路，有民眾下山時經過，看到藍色小貨車翻覆、駕駛倒臥路邊，趕緊報案。警方晚間6點45分獲報後抵達，發現小貨車從該處彎道衝出路面，滑落15公尺高的邊坡，駕駛陳男送往羅東博愛醫院急救仍不治。

據了解，陳男家住桃園，昨天凌晨4點多開車出發到宜蘭，要帶住在大同鄉英士村的爸爸去看醫生。由於時間還早，他先到松羅村拜訪舊友，因為沒找到人，便直接去找爸爸，就在前往途中發生憾事。

陳男是否涉及酒駕或其他因素，警方將進一步釐清肇事原因，並呼籲用路人，行經鄉間小路務必慢行、注意前方路況，尤其是夜間上路，如精神不濟也別疲勞駕駛，以免憾事發生。

陳姓男子昨天開車前往英士去載爸爸，途中不明原因在過彎時，滑落15公尺高的邊坡後。記者林佳彣／翻攝
陳姓男子昨天開車前往英士去載爸爸，途中不明原因在過彎時，滑落15公尺高的邊坡後。記者林佳彣／翻攝
有民眾下山時經過，看到一輛藍色小貨車翻覆、駕駛倒臥路邊，趕緊報案。記者林佳彣／翻攝
有民眾下山時經過，看到一輛藍色小貨車翻覆、駕駛倒臥路邊，趕緊報案。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣大同鄉松羅村昨天晚間6點多發生一起死亡車禍。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣大同鄉松羅村昨天晚間6點多發生一起死亡車禍。記者林佳彣／翻攝
陳姓男子昨天駕駛藍色小貨車衝出路面，滑落15公尺高的邊坡。記者林佳彣／翻攝
陳姓男子昨天駕駛藍色小貨車衝出路面，滑落15公尺高的邊坡。記者林佳彣／翻攝

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