小貨車過彎滑落15米邊坡翻覆 6旬男送醫不治

宜蘭縣大同鄉松羅村昨天晚間6點多發生一起死亡車禍，67歲陳姓男子開著小貨車前往英士村，不明原因在山區產業道路過彎時，不明原因滑落邊坡後翻車。警消獲報到場，陳男已無呼吸、心跳，送醫搶救仍回天乏術。

事發地點就在松羅村泰雅路二段92巷附近產業道路，有民眾下山時經過，看到藍色小貨車翻覆、駕駛倒臥路邊，趕緊報案。警方晚間6點45分獲報後抵達，發現小貨車從該處彎道衝出路面，滑落15公尺高的邊坡，駕駛陳男送往羅東博愛醫院急救仍不治。

據了解，陳男家住桃園，昨天凌晨4點多開車出發到宜蘭，要帶住在大同鄉英士村的爸爸去看醫生。由於時間還早，他先到松羅村拜訪舊友，因為沒找到人，便直接去找爸爸，就在前往途中發生憾事。