大學生當外送員 生財工具「單車」卻被偷 南警速找回

潘姓男子涉嫌騎乘自行車行經台南市歸仁區中正北部路後輪爆胎，見四下無人，將就讀大學王姓外送員單車竊走做為代步工具，王發現車輛遭竊向警方報案，並於臉書留言尋求協助，近日期間多家善心店家都表示願無償提供自行車給王作為交通工具，歸仁警分局獲報立即調查，案發第二天查獲潘嫌正騎乘自行車閒逛，當場人贓俱獲，順利將自行車發還王。

19歲王姓男外送員，平日騎自行車打工賺取大學學費，本月12日晚上騎乘該車前往歸仁區中正北部路段停放後，適逢潘嫌（46歲）騎乘自行車經過該處後輪爆胎，見四下無人便將王自行車竊走做為代步工具。

王發現車輛遭竊除至歸仁派出所報案外，並於臉書留言尋求協助，近日期間多家善心店家發現此則貼文，都表示願無償提供自行車予王民作為交通工具。

轄區歸仁警分局獲報立即進行偵查並鎖定竊嫌特徵，於翌日11占多由巡邏人員於歸仁區高發三路段發現該特徵相符潘嫌，正騎乘失竊自行車閒逛，當場人贓俱獲，順利將自行車發還王，使其得以繼續打工賺取學費，此舉也獲得家屬讚揚並稱許警方迅速破案能力。