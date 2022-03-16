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桃園4歲童路邊大哭 暖警「掛保證」牽手帶他找到媽
南竹派出所所長古子毅及警員黃韋翔昨天晚上8點多在外巡邏，在南昌路超商內巡簽時，遇到熱心民眾帶著一名年幼男童入內報案，稱他獨自一人在街頭嚎啕大哭，兩人趕緊上前安撫他的情緒。
警察向男童掛保證，一定會替他找回媽媽，很快就讓原本哭得很傷心的小男童止住眼淚，並主動牽起警察叔叔的手，剛好這時警方也接獲母親報案，派出所同仁馬上駕駛巡邏車載這名陳姓女子（45歲）至現場接回兒子。
陳女表示，因女兒感冒，昨晚帶她和年僅4歲的兒子至診所看診，因為心疼女兒身體不適，仔細聽從醫護人員指示用藥方式，但沒想到領完藥轉身卻不見兒子蹤影，原來是他貪玩溜出診所逛大街，看到兒子安然無恙，心上一顆大石終於卸下。
蘆竹分局呼籲，家中幼兒，應小心保護，切勿任其隨意離開保護範圍，以免發生意外。
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