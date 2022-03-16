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為男友慶生...深夜設計帶人橋段 南警依社維法送辦
「有人被人帶走，快救人！」 今天凌晨零點多，台南市警六分局接獲路人報案，南區夏林路有被害人遭人押走，警方啟動專案小組追查，最後在安平區的一家餐酒館找到被害人和對方有說有笑，發現竟是女友為男友慶生的一場惡作劇，讓警方勞師動眾，全案7人依違反社維法送辦。
警方受理後，第一時間即調閱到2輛可疑自小客車，並通報攔檢圍捕，市警四分局隨即在安平區平通路的一家餐酒館路旁發現可疑車輛，並通知本分局到場。
員警到場後發現，被害人毫髮無傷，並和對方有說有笑，才發現是邱姓女子為了幫男友慶生，設計將人帶走的惡作劇橋段，不料引起不知情路人撥打110報案，警詢後依涉案的7人全部依社維法送辦。
警方說，佯裝發生治安事件作為慶生手段，相當不可取，不但引起一般民眾誤解有危害安全之虞，且無端浪費國家公共資源，最後自己還需負上法律責任，呼籲民眾慶生方法百百種，千萬別選最得不償失的方式。
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