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影／新北刑大與台中警方合力破獲博奕詐騙集團 逮7人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。據了解，魏男詐欺通緝中，還隱藏幕後涉嫌指揮詐騙集團成員在各大社交平台刊登投資博弈廣告，佯稱加入會員即可穩賺不賠，警方初步清查迄今有17人受害，損失金額約150萬元。警詢後依賭博及詐欺罪嫌移送台中地地檢署偵辦。

新北市刑大科偵隊去年底接獲情資，詐騙集團利用民眾投機心態，於LINE群組、Facebook社群以投資獲利詐騙手法，在各大社交平台刊登投資博弈廣告，佯稱加入會員即可穩賺不賠、跟單、保證獲利等不實內容，張貼偽造高額獲利誘使被害人進行匯款，已有多人受騙。

據了解，主嫌魏男（31歲）因詐欺通緝中，涉組詐欺集團，並隱藏幕後指揮成員犯案，該集團相當狡猾，除經常更換機房營運據點，並利用人頭卡申辦社交軟體帳號進行聯繫，以規避警方查緝。

新北市刑大與台中市刑大、大雅警分局共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，經專案小組長達3個月跟監蒐證，掌握詐欺機房處所，日前兵分多路在台中地區多處執行搜索及拘提，一舉破獲「THA娛樂城」網站詐欺賭博機房，逮捕主嫌魏男及旗下成員林男共7人到案，查扣電腦、手機、隨身碟、現金49萬餘元。

新北市刑大呼籲，「假網站投資」、「假交友」等手法為民眾最常遭詐騙手法，民眾應慎選投資，勿輕信網路不明的投資管道，如有疑義，請撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免上當受騙，另外曾因投資博弈網站「THA娛樂城」受騙民眾，可儘速至就近警察機關報案，以維護自身權益。

新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大科偵隊日前與台中警方在台中地區多處執行搜索及拘提，破獲「THA娛樂城」網站詐欺博奕機房，逮捕主嫌魏姓男子共7人到案。記者王長鼎／翻攝

詐欺 詐騙集團

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