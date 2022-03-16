影／4歲幼女機警描述母親落水位置 警察情急跳海救溺

新北市1名30歲少婦因家庭糾紛想不開，前天帶著4歲女兒到淡水海邊，警方獲報展開搜索，幸好小女孩接聽手機鎮靜描述位置。員警透過定位趕抵現場，發現少婦已在海面載浮載沉，情況危急直接下水把她拉回岸邊，送醫急救已無大礙。

淡水警分局前天晚上10時許接獲少婦的丈夫報案，指稱妻子開車帶著4歲女兒出門意圖跳海輕生，中正路派出所警員李建德、陳國平隨即趕抵淡水漁人碼頭與報案人碰面，分頭搜尋這對母女行蹤，但是碼頭周邊水域、岸際都沒發現。

男子不斷嘗試撥打妻子手機終於接通，他女兒冷靜描述：「媽媽掉到水裡了，我們在很多石頭跟水的地方。」約此同時，手機定位與車牌辨識系統回傳訊息，員警馬上趕往4公里外的崁頂「水管公園」，果然找到目標車輛，隨後沿著自行車道往海邊搜尋。

沒多久便在沙崙海水浴場北側的公司田溪口，看見少婦在漆黑海面上隨波漂流，小女孩獨自站在岸邊。警員李建德立即脫下裝備下水，警員陳國平在岸邊幫忙用手電筒照明並照顧女童。

還好離岸不遠水深僅及腰際，員警慢慢把人拉回岸邊，所幸只有輕微溺水，消防隊趕抵接手，協助將人送醫急救，沒有生命危險。