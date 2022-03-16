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影／台灣最美風景是人！51萬現金沿路撒 10民眾幫撿回
新北市新莊區卓姓女子，昨晚沒拉緊背包拉鍊，導致包內近50萬現金、證件沿路撒出，所幸路過10多名騎士與路人發現，協助撿起交給警方。經警連繫卓女到所，並在便利商店協助下，點鈔確認沒有短少，一併將還給卓女，讓她相當感謝臉書貼文「台灣最美的風景是人」陳述過程向好心人致謝。
經查證，42歲卓姓女子，最近要創業開飲料店，急需一筆資金裝潢店面。昨晚7時許，她在台北向友借到50萬現金後，便放進藍色背包騎車返家。未料，卓女背包拉鍊沒有拉緊，騎經新北市新莊區新北大道三段157號前，近50萬現金及證件，從包縫向外沿路撒出。
卓女自顧騎車沒有發現，經後方10多名路過騎士與路人看見，趕緊協助撿起，隨即由4名好心人交給新莊警分局五工派出所處理。值班警受理，透過證件聯繫上卓女到派出所，經確認卓女身分，在警方陪同下，就近請便利超商協助，透過點鈔機清點49萬9967元，連同相關證件一併交還給卓女。
面對現金失而復得，這卓女相當感謝，在臉書《愛新莊我是新莊人》以「台灣最美的風景是人」為開頭，發文陳述整起過程表示感謝。貼文一出，2550人按讚，有網友寫到「好感動！真替你感到開心。」「祝願好人一生平安」「原來社會上還是很多好心人的」「很感動！台灣最美的風景！」
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