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雜物阻交通 高雄37歲男連續縱火害5人受困 起訴後遭押

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市大寮區自由路今年1月16日晚間7時許，發生多起空地雜物起火，害消防人員疲於奔命，還讓一棟民宅內的1家五口受困頂樓，林園警方局獲報後，當晚9時逮到涉嫌縱火的陳姓男子，他自稱看不慣雜物阻礙交通才會放火，高雄地檢署偵結，依公共危險罪將陳男起訴，陳移審後法院裁定續押。

因年關將近，不少民眾將準備回收的沙發、床墊等大型家具，放在住家門外或空曠底等候清潔人員載運，但1月16日晚間6點57分、7點39分、7點48分，大寮區自由路、文化路等路邊堆置的雜物，接連發生3起火警。

前2處火警為路旁堆置的廢棄家具等物品起火燃燒，消防隊迅速撲滅火勢，無人傷亡，但第3起火警卻延燒近民宅內，一度造成住戶一家5口受困頂樓，警消一邊滅火一邊救人，直到晚間8時許才完成撲滅。

由於案發地點都在附近，現場也有民眾目擊到疑有男子縱火，警方根據線報，迅速在當晚8時20分許，就逮到涉嫌縱火的陳姓嫌犯（37歲），據了解，陳男自稱是因看到路邊家具等雜物阻礙道路交通，因此縱火焚燒，警方訊後將陳男依縱火罪移送檢方偵辦，檢訊後聲押獲准。

今雄檢偵結，認定陳縱火事實明確，依公共危險罪將他起訴，移審法院後，法院裁定續押。

陳姓男子（穿紅衣者）今年1月犯下多起縱火案，今被高雄地檢署起訴。圖/讀者提供
陳姓男子（穿紅衣者）今年1月犯下多起縱火案，今被高雄地檢署起訴。圖/讀者提供
陳姓男子（穿紅衣者）今年1月犯下多起縱火案，今被高雄地檢署起訴。圖/讀者提供
陳姓男子（穿紅衣者）今年1月犯下多起縱火案，今被高雄地檢署起訴。圖/讀者提供

縱火 高雄市

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