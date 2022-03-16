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闖關領回饋金疑騙局 男子拚任務遇詐騙

聯合報 / 記者林保光／即時報導

侯姓男子在超商自動櫃員機，一再提領數萬元現鈔，引起他人注意，懷疑他是詐騙集團車手，向警方報案，但警方發覺，他疑誤入詐騙集團的「熊熊團團」闖關圈套，以為每次過關就能獲得回饋金，要存入更多現金，再拚博更高等關卡領更多回饋金，險些令他的存款不保。

3月14日傍晚，侯姓男子（20歲）在高雄市前金區某超商提人現鈔，由於操作時間過長，才引起注意，高雄市警新興分局自強路派出所員警到場，查證他的身分，發覺他家境富裕，打算用自己的帳戶內的存款去闖關領回饋金。

警方了解，侯姓男子見網友分享闖關遊戲，稱可以快速賺大錢，便加入「熊熊團團」LINE群組，點入遊戲網頁，發覺是提供麻將、賽馬等遊戲的博弈網站，匯入更多錢就可啟動不同等級任務，闖關成功或完成任務便領取愈高的回饋金。對方傳訊給侯，稱名額有限，候便從3月8日起，匯款近10萬元，要挑戰更高額回饋金。

不過，警方查出，侯之前匯款的帳戶已被列為警示帳戶，他要領回饋金已無法領取。警方認為他進入詐騙集團的圈套，趕緊要他別再匯款，但侯之前投入的金額已經要不回來。

侯姓男子（左）疑誤入詐集團的圈套，領錢要拚搏任務，險些再上當。記者林保光／翻攝
侯姓男子（左）疑誤入詐集團的圈套，領錢要拚搏任務，險些再上當。記者林保光／翻攝

詐騙集團

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