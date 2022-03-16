女子全身濕答答攔計程車 原來和男友吵架跳河剛被救起

基隆市張姓女子今天上午疑與男友吵架，負氣跳進田寮河，路過的人發現後救她上岸。警、消獲報前往救援時，未發現人影，事後追查得知，女學生上岸後全身濕答答，早一步搭計程車離開現場。

基隆市110、119今天上午8點左右接獲報案，基隆捐血站前的田寮河有人落水，馬上動員人力前往救援。警、消到場時，沒在河面看到人影，但在河畔人行道看到大片水漬，當時研判可能是已獲救或自行上岸。

警方查出，盧姓男子今早騎車經過事件地點時，看到1名女子跳入田寮河，打110報案。現場另有名路過的男子，立即跳入河中，把落水女子拉上岸。女子上岸後，在警、消到場前自行攔計程車離去。

警方依據道路監視器影像找到載人的陳姓計程車司機，陳說，上午8點多在信一路捐血站附近搭載1名女子，並前往中正區新豐街下車。看到對方的衣服是濕的，他有開口詢問發生什麼事，女子說，因為和男友吵架，心情不好，一氣之下跳入田寮河。

員警查出張女身分後，到她的住處查訪，張女言談正常，沒有受傷。警方請張父注意女兒身心狀況，並向基隆市警局少年隊及基隆市校外會做「校安通報」。