快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子橋畔看人釣魚 失足跌落9米高邊坡

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人，消防人員到場出動吊車將人以吊掛方式救起，因腰部疼痛，送往北市內湖三軍總醫院救治。

汐止區江北里長謝祚敏今天上午9時許接獲里民通知，指稱汐止區江北二橋畔發生民眾跌落橋下邊坡，連忙報警求救。消防人員及員警到場搶救，確認掉落9公尺高橋下的蔡男（21歲）僅跌落至河岸邊坡草地上，於9時30分許以吊掛作業順利救出，蔡男雖意識清醒但表示腰部十分疼痛，由救護車送往內湖三軍總醫院。

據了解，蔡男當時在橋畔觀看民眾釣魚，疑因一時疏未注意跌落並躺臥河堤草坡上，並未落水，驚險逃過一劫。汐止派出所長林建中呼籲，民眾於橋邊行進、賞景時應注意高低差，避免因過於超出橋面而造成意外跌落的情形。

蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人。記者王長鼎／翻攝

汐止

延伸閱讀

建立消防救災休息區 台南在地企業捐贈椅子置物箱

提升高樓救援技能 台南消防展開繩索救援訓練

捷運汐東線綜規報告交通部通過 20年期待將實現

桃園工廠火災頻傳 賴香伶籲檢討消防管理制度

相關新聞

國道1號北向45.9公里火燒車 駕駛拉母急逃車成廢鐵

52歲楊姓男子，今天上午駕車載母，行經國道1號北向45.9公里，發現車後冒出濃煙，他趕緊拉母下車急逃，沒多久，車子便竄出...

台中夫殺妻一刀疑穿心 檢今解剖家屬搥牆哭斷腸

台中市陳姓男子昨天與分居的林姓妻子起口角，持摺疊刀刺妻子左胸一刀，疑刺穿心臟致死，陳騎機車逃逸後，轉搭計程車，目前下落不...

小貨車過彎滑落15米邊坡翻覆 6旬男送醫不治

宜蘭縣大同鄉松羅村昨天晚間6點多發生一起死亡車禍，67歲陳姓男子開著小貨車前往英士村，不明原因在山區產業道路過彎時，不明...

大學生當外送員 生財工具「單車」卻被偷 南警速找回

潘姓男子涉嫌騎乘自行車行經台南市歸仁區中正北部路後輪爆胎，見四下無人，將就讀大學王姓外送員單車竊走做為代步工具，王發現車...

桃園4歲童路邊大哭 暖警「掛保證」牽手帶他找到媽

桃園市一名4歲男童昨晚陪媽媽、姊姊就診，卻趁媽媽領藥時沒注意，獨自一人溜出診所，走著走著卻迷了路，在路邊嚎啕大哭被熱心民...

為男友慶生...深夜設計帶人橋段 南警依社維法送辦

「有人被人帶走，快救人！」 今天凌晨零點多，台南市警六分局接獲路人報案，南區夏林路有被害人遭人押走，警方啟動專案小組追查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。