男子橋畔看人釣魚 失足跌落9米高邊坡

蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人，消防人員到場出動吊車將人以吊掛方式救起，因腰部疼痛，送往北市內湖三軍總醫院救治。

汐止區江北里長謝祚敏今天上午9時許接獲里民通知，指稱汐止區江北二橋畔發生民眾跌落橋下邊坡，連忙報警求救。消防人員及員警到場搶救，確認掉落9公尺高橋下的蔡男（21歲）僅跌落至河岸邊坡草地上，於9時30分許以吊掛作業順利救出，蔡男雖意識清醒但表示腰部十分疼痛，由救護車送往內湖三軍總醫院。