聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子橋畔看人釣魚 失足跌落9米高邊坡
蔡姓男子今天在汐止區江北二橋橋畔看人釣魚，不慎失足跌落9米高邊坡，釣客見狀連忙通報江北里長報警救人，消防人員到場出動吊車將人以吊掛方式救起，因腰部疼痛，送往北市內湖三軍總醫院救治。
汐止區江北里長謝祚敏今天上午9時許接獲里民通知，指稱汐止區江北二橋畔發生民眾跌落橋下邊坡，連忙報警求救。消防人員及員警到場搶救，確認掉落9公尺高橋下的蔡男（21歲）僅跌落至河岸邊坡草地上，於9時30分許以吊掛作業順利救出，蔡男雖意識清醒但表示腰部十分疼痛，由救護車送往內湖三軍總醫院。
據了解，蔡男當時在橋畔觀看民眾釣魚，疑因一時疏未注意跌落並躺臥河堤草坡上，並未落水，驚險逃過一劫。汐止派出所長林建中呼籲，民眾於橋邊行進、賞景時應注意高低差，避免因過於超出橋面而造成意外跌落的情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言