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影／獨居翁報案有「魔神」 警安撫：警察和媽祖一定挺你

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名獨居老翁報案說家中有「魔神」，台中市大甲警分局后里分駐所員警到場安撫他，發現老翁正在一間廟宇，立即說「警察和媽祖一定挺你」，還煞有其事現場觀察一下說，「壞東西都離開了」，陪老翁回到家，再次信心喊話「壞東西都不見了」，老翁才像小孩樂開懷向警道謝。

台中一名獨居老翁報案說家中有「魔神」，大甲警分局后里分駐所員警到場安撫。圖／警方提供
台中一名獨居老翁報案說家中有「魔神」，大甲警分局后里分駐所員警到場安撫。圖／警方提供

大甲警分局后里分駐所長李建興、警員王璽睿日前接到熟悉的84歲王姓老翁報案，聲稱家裡有無形玩偶「魔神」，還在地上撒滿了綠色彈珠，員警一到熟悉報案的地點「天靈宮」，立刻配合老翁演出「與神同行」戲碼，先認真問了一下何事報案，再藉由「拜請媽祖保平安」、「警察、媽祖一定挺你」演出，讓原本「囡仔性」爆發、想找人聊天卻不願明說的獨居老翁安心，在滿滿的儀式感下回家，也跟著老翁回到家，將家裡「淨一淨」、聊聊天、舒解孤寂感，當他說出關鍵詞「警察謝謝你」，轄區警察就知道完成任務。

據了解，王姓老翁獨居，也是后里區警察、社福單位關懷協助的對象，他孤老無友，「110」成為他最佳交友熱線。每當110案件浮現熟悉地址，「后里分駐所」員警就會心一笑，知道「老大哥需要找人聊天」，馬上驅車前往。

后里分駐所長李建興表示，銀髮安居，不只是社福問題，也涉及所謂社會安全網，目前我國老人比重將接近2成，后里分駐所員警從社會關懷角度出發，有時長者的迴路會跟小孩的迴路相同，面對獨居長者的「無厘頭報案」，往往要耐著性子，秉持「陪朋友聊天」信念，透過關懷老人家紓解心中的孤寂，藉由陪陪他聊天形式，讓老人家備感溫馨，也覺得社會有所溫暖，每隔一段時間，警察也會與里長給予老翁一些物資接濟。

台中一名獨居老翁報案說家中有「魔神」，大甲警分局后里分駐所員警到場安撫。圖／警方提供
台中一名獨居老翁報案說家中有「魔神」，大甲警分局后里分駐所員警到場安撫。圖／警方提供
台中一名獨居老翁報案說家中有「魔神」，大甲警分局后里分駐所員警到場安撫。圖／警方提供
台中一名獨居老翁報案說家中有「魔神」，大甲警分局后里分駐所員警到場安撫。圖／警方提供

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