快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園清潔隊員開回收車酒駕車禍 議員批過分網友指太扯

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市政府環境清潔稽查大隊中壢區中隊63歲劉姓清潔隊員，昨天晚上駕駛資源回收車行經平鎮區洪圳路，疑因酒後開車，突然失控擦撞路邊停放轎車，造成轎車後方毀損，警方據報前往劉男酒測值高達0.64MG/L，市民經過拍攝PO文網路，引發網友熱議，市議員黃敬平也PO文批評環保局自家人開資源回收車酒駕太過分，警方今天上午表示，劉男酒測值超標，警訊後將劉男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警方表示，劉姓清潔隊員駕駛境清潔稽查大隊資源回收車，行經平鎮區洪圳路失控，回收車擦撞路邊管姓車主停放轎車車禍，衝撞力太大，轎車後方凹損，無人傷亡，警方據報趕到進行酒測，劉男酒測值達0.64MG/L，今天上午警訊製作筆錄，依法偵辦。

由於劉姓清潔隊員穿著反光工作服，駕開資源回收車發生車禍，市民發現報警，並拍攝影片網路PO文「公務員（好像）酒駕」，網友說「太扯」「看起來不穩，臉部疑似通紅，酒駕確定」，網友熱議紛紛。

黃敬平表示，網友在網路po出酒駕肇事，仔細一看竟是桃園環保局稽查大隊，明明酒駕刑度一直加重，各級政府、民間整個社會氛圍都在強調酒駕嚴重性，這次竟然還是公門帶頭違法，最近幾場大火造成空汙，環保局上下耗費心力，自家人竟開資源回收車酒駕，根本是前方失火、後方在放火，太過分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事，回收車凹損。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事，回收車凹損。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事，轎車凹損。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事，轎車凹損。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環境清潔稽查大隊清潔隊員開資源回收車酒駕撞路邊轎車肇事。記者曾增勳／翻攝

酒駕 資源回收

延伸閱讀

討海男酒駕又通緝 出海前一刻遭警攔查淘金夢碎

家樂福楊梅倉殘火 釀空汙紫爆

民眾黨參選人貼清涼照 諷南市府公開酒駕累犯資訊

3男女酒駕累犯首度被公開了！台南出招 上網公告周知

相關新聞

國道1號北向45.9公里火燒車 駕駛拉母急逃車成廢鐵

52歲楊姓男子，今天上午駕車載母，行經國道1號北向45.9公里，發現車後冒出濃煙，他趕緊拉母下車急逃，沒多久，車子便竄出...

台中夫殺妻一刀疑穿心 檢今解剖家屬搥牆哭斷腸

台中市陳姓男子昨天與分居的林姓妻子起口角，持摺疊刀刺妻子左胸一刀，疑刺穿心臟致死，陳騎機車逃逸後，轉搭計程車，目前下落不...

行車糾紛毆打嘉市婦幼隊警官 3嫌涉傷害罪

嘉義市警局婦幼隊前副隊長張清仁今年元月間與胡姓男子發生行車糾紛，雙方發生口角，雙方至下個路口商談卻被胡男及友人圍毆成傷，...

影／祖孫騎車撞拖板車一死一傷 生死瞬間畫面曝光

南投市昨天清晨發生死亡車禍，72歲陳姓男子載著孫子上學，在南投市小溪橋頭疑似未注意路況，撞上從防汛道路左轉中興路的拖板車...

小貨車過彎滑落15米邊坡翻覆 6旬男送醫不治

宜蘭縣大同鄉松羅村昨天晚間6點多發生一起死亡車禍，67歲陳姓男子開著小貨車前往英士村，不明原因在山區產業道路過彎時，不明...

大學生當外送員 生財工具「單車」卻被偷 南警速找回

潘姓男子涉嫌騎乘自行車行經台南市歸仁區中正北部路後輪爆胎，見四下無人，將就讀大學王姓外送員單車竊走做為代步工具，王發現車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。