桃園清潔隊員開回收車酒駕車禍 議員批過分網友指太扯

桃園市政府環境清潔稽查大隊中壢區中隊63歲劉姓清潔隊員，昨天晚上駕駛資源回收車行經平鎮區洪圳路，疑因酒後開車，突然失控擦撞路邊停放轎車，造成轎車後方毀損，警方據報前往劉男酒測值高達0.64MG/L，市民經過拍攝PO文網路，引發網友熱議，市議員黃敬平也PO文批評環保局自家人開資源回收車酒駕太過分，警方今天上午表示，劉男酒測值超標，警訊後將劉男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警方表示，劉姓清潔隊員駕駛境清潔稽查大隊資源回收車，行經平鎮區洪圳路失控，回收車擦撞路邊管姓車主停放轎車車禍，衝撞力太大，轎車後方凹損，無人傷亡，警方據報趕到進行酒測，劉男酒測值達0.64MG/L，今天上午警訊製作筆錄，依法偵辦。

由於劉姓清潔隊員穿著反光工作服，駕開資源回收車發生車禍，市民發現報警，並拍攝影片網路PO文「公務員（好像）酒駕」，網友說「太扯」「看起來不穩，臉部疑似通紅，酒駕確定」，網友熱議紛紛。

黃敬平表示，網友在網路po出酒駕肇事，仔細一看竟是桃園環保局稽查大隊，明明酒駕刑度一直加重，各級政府、民間整個社會氛圍都在強調酒駕嚴重性，這次竟然還是公門帶頭違法，最近幾場大火造成空汙，環保局上下耗費心力，自家人竟開資源回收車酒駕，根本是前方失火、後方在放火，太過分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康