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北市議員擬參選人遭恐嚇「丟汽油彈」 男落網：沒印象

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市第五選區議員擬參選人競選總部近日接獲呂姓男子來電恐嚇，稱將到競總丟擲汽油彈，該擬參選人今午親自到轄區警所報案提告，警方晚間將呂男帶返偵詢，呂男供稱「不知道，沒印象有這件事」，詢後被依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，60歲呂男家住萬華區，3月12日下午5時許打電話給該名擬參選人競選總部，其母接電話後，呂男揚言到康位於柳州街上的競選總部丟汽油彈，擬參選人知悉後今午5時到轄區龍山派出所報案提告。

警方晚上6時許到呂男家中調查，呂隨員警返所後僅供稱，「不知道，沒印象有這件事」，但手機通聯顯示，呂確實在案發時間致電犯案，警詢後依恐嚇罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。據悉，呂男自稱從媒體業退休幾年，他曾涉家暴案，情緒不穩有在服藥控制，未料近日涉嫌恐嚇。

遭恐嚇的擬參選人是台北市中正、萬華區議員擬參選人，曾擔任立委張宏陸助理，祖父、父親都曾是政界人士；據悉，該擬參選人對呂男並不熟識，呂男確切犯案動機有待釐清。

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台北市警局萬華分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局萬華分局。記者李隆揆／攝影

恐嚇 北市 家暴 張宏陸

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