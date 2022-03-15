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甫出獄回歸社會受挫 男欲臥軌警勸說100分鐘挽救
鐵路警察局警方昨獲報，一名男子試圖翻牆進入鐵軌臥軌輕生，員警據報到場勸說，發現男子剛出獄不久，回歸社會困難，精神疾病發作才想不開，所幸員警悉心溝通，最終順利將男子勸下，挽救寶貴生命。
警方表示，昨午近3時民眾報案，曾姓男子跨坐桃園市民族陸橋圍牆，意圖輕生，柯姓等3名員警獲報趕赴現場，曾男情緒激動，揚言臥軌輕生。
曾男說，他先前因案入獄，最近才剛出獄，正逢疫情期間，完全找不到工作，原本就患有憂鬱症，近日天氣變化大，憂鬱症發作，所以想不開。
現場員警耐心傾聽、勸說一個多小時後，曾男在下午4時43分從陸橋圍牆離開，現場狀況才終於解除。
警方呼籲，民眾應尊重及愛惜生命，自殺不能解決問題，若需諮商或相關協助可撥打全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995（請幫幫我-救救我）。
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