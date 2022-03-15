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高雄調整中、高階警官 106人職務異動

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警局今天下午發布中階警官人事調整命令，共有106人調整職務，3月17日報到。高雄市警局表示，這項人事命令依陞遷積分順序、各單位主官保薦意見、職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所等檢討出線。106人調整新職務如下：

督察室督察李茂炎、督察陳慶順、秘書室秘書余瑞堂、行政科專員林孟導、公共關係室專員蔡岳同、行政科專員陳順和。

民防管制中心專員黃慶模、民防管制中心業務股長邱俊盛。

刑警大隊偵查組長陳世元、經濟組長吳永彬、紀錄組長陳金量、勤務指揮中心主任吳國雄、偵三隊副隊長簡志宏、偵五隊長林俊宏、偵六隊長黃慶煌、偵七隊長胡斌、偵七隊副隊長郭志誠、偵八隊副隊長蔡宗憲、專員謝正偉、李栢宏、李吉田、王志銘。

保安大隊副大隊長毛甫白、督察組長梁景隆、秘書室主任蔡錦煌、楠梓分局警務員莫友信代理保安大隊特勤中隊長。

交通大隊副大隊長邱富勇、督察組長陳炳禎、執法組長黃國峰、交安組長李碧和、秘書室主任郭文俊。

少年隊副隊長李孟師、警務員黃裕凱。捷運隊副隊長戴佑龍、督察組長張舒喻。婦幼隊副隊長李夢珍、偵防組長柯建宏。

鳳山分局副分局長李正國、偵查隊長黃國書、行政組長陸炳志。

仁武分局偵查隊副隊長陳義先、鳥松分駐所長方啟明。

岡山分局副分局長林孝治、督察組長楊名聲、偵查隊長黃錦富、交通組長宋敏旭、秘書室主任周崇美、橋頭分駐所長丁木宏、前峰派出所長陳邦郁、梓官分駐所長郭宗鑫。

湖內分局行政組長陳壽烈、偵查隊長陳正威、保防組長陳志能。

林園分局副分局長方正文、行政組長黃偉芳、督察組長李政儒。

旗山分局副分局長謝博文、交通組長石志鴻、杉林分駐所長李盈賜。

六龜分局行政組長陳順嘉、茂林分駐所長黃盟樹。

三民二分局偵查隊長陳嘉宏。

三民一分局行政組長廖錦松、偵查隊長鄭育昇、副隊長鄭兆陞、防治組長鄭德仁

鹽埕分局行政組長許和昌、偵查隊長吳銘雄。

鼓山分局內惟派出所長周信宏、警備隊長許志和。

新興分局行政組長王玉全、督察組長張峯銘、交通組長陳信全、秘書室主任陳泰中、警備隊長黃立凡、中正三路派出所所長張順凱。

苓雅分局行政組長鍾睿賢、勤務指揮中心主任陳榮輝。

前鎮分局行政組長周松祐、督察組長張家銘、偵查隊副隊長沈世鴻、警務員紀淑如。

小港分局副分局長高傳成、交通組長王威程。

左營分局督察組長蘇金良、偵查隊副隊長雷銘芳、警備隊長吳中正。

楠梓分局督察組長郭玄琳、偵查隊長黃彥文、交通組長許晉瑋、加昌派出所長涂明宗、右昌派出所長黃少軒。

資訊室作業管理股長曾銘忠、督察室督察員何昆霖、劉慶德、勤務指揮中心督察員黃文凌、防治科警務正劉盈伶、保安科警務正吳育圃、保防科警務正湯志成、張英得、行政科警務正吳婕妤、犯罪預防科警務正陳志彥、後勤科警務正陳建德、督察室警務正陳玟華、民防管制中心警務正吳燕成（支援刑事警察大隊）、刑大警務員蔡宥闓。

高雄市今天調整106名中、高階警官職務。記者林保光／攝影
高雄市今天調整106名中、高階警官職務。記者林保光／攝影

高雄市 德仁 警察

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