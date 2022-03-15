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影／婦人不耐失眠跨出關渡橋想跳 警員：我也常失眠

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市日前有1名婦人站在關渡橋護欄外，路人擔心她跳下淡水河，急忙報案。警方趕抵伺機一把抓住她的手耐心規勸，方知婦人因為失眠問題想不開，員警心有戚戚焉告知：警察工作日夜輪班，也很容易失眠。終於把她安全勸下。

這名50歲婦人11日上午11時許，獨自1人面向河口站在關渡橋護欄外，淡水警分局竹圍派出所警員林鉅為、劉秉澤獲報迅速趕抵，由於當時橋上風勢很大，深怕她只要稍微鬆手或失足，便會落入淡水河。

員警緩緩靠近，便聽見她反覆哭訴：「你們為什麼會來？不要理我！沒救了啦！」於是一邊輕聲安撫再繼續移動腳步，趁隙快跑向前一把拉住婦人的手，隨後趕到的消防隊救護人員也共同上前幫忙，確定她沒有激烈反抗，慢慢協助跨越欄杆返回橋上安全位置。

婦人說她長期失眠，導致身體健康出了問題，情緒時常很低落、很負面，因此產生輕生念頭。於是員警也跟她說，警察工作日夜輪班，作息很難規律，失眠是常有的狀況，勸她要放寬心，任何事情都有解決方法，透過醫療協助一定能找回健康。婦人後來由救護車送到馬偕醫院檢查治療，化解一場危機。

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警方和消防隊員在關渡橋上合作勸導婦人（中）返回安全位置。記者林昭彰／翻攝
警方和消防隊員在關渡橋上合作勸導婦人（中）返回安全位置。記者林昭彰／翻攝
警方和消防隊員在關渡橋上合作勸導婦人返回安全位置。記者林昭彰／翻攝
警方和消防隊員在關渡橋上合作勸導婦人返回安全位置。記者林昭彰／翻攝
警方和消防隊員抓住婦人的手臂，再耐心安撫規勸。記者林昭彰／翻攝
警方和消防隊員抓住婦人的手臂，再耐心安撫規勸。記者林昭彰／翻攝
警員劉秉澤（左）、林鉅為（右）合作救下婦人。圖／警方提供
警員劉秉澤（左）、林鉅為（右）合作救下婦人。圖／警方提供

淡水河 失眠 警察 馬偕醫院

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