桃園更生人失業又患憂鬱 坐鐵軌旁想不開被警勸下

桃園市一名男子剛出獄，但找不到工作，又受憂鬱症所苦，昨天下午坐上桃園區民族陸橋圍牆，差點想不開跳軌，所幸經員警極力安撫並通報台鐵降速行駛，才終於將他安全勸下，讓家屬接他回家。

鐵路警察局台北分局桃園分駐所指出，所內昨天14時55分獲桃園市110通報，有民眾翻越民族陸橋圍牆並坐於牆上（基起57K600M處），疑意圖進入軌道臥軌輕生，立即派遣警員柯鴻儒、林佳緯及陳正益等3名警力趕赴現場，並同步通報台鐵綜調所通知沿線各列車降速行駛。

員警於3分鐘內火速抵達現場，發現有曾姓男子攀爬並坐於圍牆上，柯鴻儒便上前安撫他情緒，林佳緯及陳正益則在旁警戒，注意是否有列車通過。

曾姓男子經員警極力安撫，才逐漸卸下心房並離開圍牆。警方瞭解，曾男因案入監服刑，日前才出監獄，重新面對新人生，但受疫情影響找不到工作、收入不穩定，愧對家人因而萌生輕生念頭。

警方得知，曾男還患有精神疾病，長期服用抗憂鬱藥物，近日可能因天氣變化大，造成情緒不穩，加上已自行停藥約3天，才造成憂鬱症發作，一時想不開，經再三勸導，終於讓他情緒穩定下來並請回桃園分駐所休息，再於16時43分許通知家屬將他接回家；家屬接獲通知也萬分感謝。

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