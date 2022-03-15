聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園更生人失業又患憂鬱 坐鐵軌旁想不開被警勸下
桃園市一名男子剛出獄，但找不到工作，又受憂鬱症所苦，昨天下午坐上桃園區民族陸橋圍牆，差點想不開跳軌，所幸經員警極力安撫並通報台鐵降速行駛，才終於將他安全勸下，讓家屬接他回家。
鐵路警察局台北分局桃園分駐所指出，所內昨天14時55分獲桃園市110通報，有民眾翻越民族陸橋圍牆並坐於牆上（基起57K600M處），疑意圖進入軌道臥軌輕生，立即派遣警員柯鴻儒、林佳緯及陳正益等3名警力趕赴現場，並同步通報台鐵綜調所通知沿線各列車降速行駛。
員警於3分鐘內火速抵達現場，發現有曾姓男子攀爬並坐於圍牆上，柯鴻儒便上前安撫他情緒，林佳緯及陳正益則在旁警戒，注意是否有列車通過。
曾姓男子經員警極力安撫，才逐漸卸下心房並離開圍牆。警方瞭解，曾男因案入監服刑，日前才出監獄，重新面對新人生，但受疫情影響找不到工作、收入不穩定，愧對家人因而萌生輕生念頭。
警方得知，曾男還患有精神疾病，長期服用抗憂鬱藥物，近日可能因天氣變化大，造成情緒不穩，加上已自行停藥約3天，才造成憂鬱症發作，一時想不開，經再三勸導，終於讓他情緒穩定下來並請回桃園分駐所休息，再於16時43分許通知家屬將他接回家；家屬接獲通知也萬分感謝。
警方呼籲，尊重及愛惜生命，自殺不能解決問題，若需諮商或相關協助可撥打全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995（請幫幫我救救我）。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言