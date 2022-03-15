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回收車壓死1歲半男童 疑視覺死角釀禍

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導

高雄市桃源區公所清潔隊陳姓清潔人員昨天傍晚駕駛回收車從梅山里往桃源里一路載運回收，至勤和里準備駕車離開，卻疑因視覺死角壓到一名1歲多男童，緊急叫救護車，但救護人員到場時男童已明顯死亡未送醫，今天檢察官相驗，事故原因待釐清。

據了解，陳男（50歲）昨天下午3點起駕駛回收車，從梅山里跟著垃圾車一路往山下收回收物，後面還搭載著另一名同事，下午4點多在勤和里已收完回收物，剛起步準備前往桃源里，卻突然感覺壓到東西，陳男與同事下車查看，才發現右後輪下壓著一名男童，嚇得趕緊叫救護車。

男童父親著急表示，小朋友平時很喜歡垃圾車，也想幫忙丟垃圾，當時他已經丟完垃圾回家，不知道小朋友跟著他出來，男童才1歲半，是他唯一的孩子，非常自責沒注意看好男童。

據指，雖然陳男與同事已確認前後無人才起步，但男童較為矮小加上視覺死角，陳男與同事沒發現男童，檢察官今天相驗男童遺體，朝過失致死罪嫌偵辦，相關事故原因還待釐清。

高雄市桃源區公所清潔隊昨起步疑因視覺死角，右後輪不慎壓死一名1歲半男童，事故原因有待釐清。本報資料照
高雄市桃源區公所清潔隊昨起步疑因視覺死角，右後輪不慎壓死一名1歲半男童，事故原因有待釐清。本報資料照

垃圾車 高雄市

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