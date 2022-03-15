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桃市府：火災件數逐年下降 大型倉儲高標準防災

中央社 / 桃園15日電

桃園市新聞處長詹賀舜今天表示，市府推動多項防災措施，火災發生件數逐年下降，近日更組成「大型倉儲防災輔導專案小組」進行總體檢，將要求業者以更高標準進行防災準備。

立法委員賴香伶今天上午在民眾黨中壢服務處召開記者會表示，針對桃園市多起火災希望市府盤點落實消防的防護計畫，並提出內政部整合資訊平台提供救災圖資，同時在南桃園增設特種災害處理隊及時救災等建議。

桃園市政府下午發布新聞稿，詹賀舜表示，賴香伶可能不清楚桃園市政府相關防災措施，提出的災害建議中多項桃園市已實施，加上消防局持續提升救災防災能力，桃園火災發生件數從2019年的1600件，下降到2020年1557件、2021年的966件，已是近5年的新低，更是6都最低，以桃園的工廠數量與規模而言實屬不易。

詹賀舜指出，賴香伶可能不清楚，環保署北區環境事故專業技術小組，服務範圍包括新竹以北的雙北、桃園、新竹、宜蘭等，並不是沒有包含南桃園。此外，有關針對新型態10公尺以上自動倉儲相關消防法規修法屬中央權責，市府消防局會評估後視其必要性，再向內政部提出建議。

詹賀舜說，桃園市長鄭文燦在災害發生第一時間就指示經發局、消防局、環保局、建管處等單位組成「大型倉儲防災輔導專案小組」進行全面總體檢，加強轄區內倉儲物流業者在防災、安檢及救災方面的準備工作，並持續檢討大型工業災害原因，進行相關改善與加強措施。

詹賀舜表示，市府將結合消防、環保、建管、經發、勞檢等管理機關力量，持續針對大型工業災害進行檢討找出須改善處。桃園是倉儲物流業重鎮，未來將更著重工業防災人員訓練，提升消防裝備、車輛，並與大型倉儲業者合作，強化防災體檢計畫，包括建築設計、防災規劃、分艙分流、防火區隔、救災演練等各方面，要求業者以更高標準進行防災準備。

桃園 火災

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