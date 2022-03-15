快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八旬老伯稱剛與兒女吃完飯人都不見了 暖警手機解密

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局溪南派出所警員王紫葵說，日前8旬詹姓老翁在派出所門前徘徊，誤以為剛和兒女在台北吃完飯，警方安撫老翁情緒，並協助解開老翁手機密碼，老翁得以聯繫上兒子、媳婦，開心地返家，家屬感謝警方的協助。

王紫葵說明，前天值班時，見一名老翁神色慌張於派出所門前徘徊，他上前關心，老翁問了一句「借問一下，這甘係台北?」，並表示剛剛才跟兒子、女兒吃完飯要回家，竟迷路了。

王紫葵表示，老翁記得自己的姓名，但其他都不記不得，一會兒說他從台北要去宜蘭，一會兒又稱要在新竹吃飯，又說自己住台北，言詞時空錯亂，研判是失智迷途。

員警以有限的資訊比對查詢，查出老翁的基本資料，過程中持續安撫老翁緊張的情緒、提供茶水、點心並與該老翁懇談，協助解開老翁的手機密碼，聯繫上老翁的兒子、媳婦趕來派出所接該老翁回家。

警方表示，老翁見兒子、媳婦抵達派出所，才放下心來、面露喜悅，家屬表示，老翁以前住新北市，現獨居在烏日溪南，兒子、媳婦住北屯，老翁因患有失智症，或許與子女美好的記憶存留於心底，把以前的與子女吃飯情節與現在搞混。

員警把握機會向家屬介紹台中「預防走失，愛心手鍊服務」便民措施，協助家中可能走失的親友申請愛心手鍊，將走失的可能降到最低，避免發生遺憾。

台中市警局烏日分局溪南派出所員警協助詹姓老翁（中）返家。圖／警方提供
台中市警局烏日分局溪南派出所員警協助詹姓老翁（中）返家。圖／警方提供

失智症 獨居

延伸閱讀

8旬翁掃墓失蹤！警民群呼搜救 公墓雜草堆找到人

影/台中老翁夜倒菜園警輪流背上救護車 警車護送就醫

老翁哭喊要匯100萬元救兒子 竹南警方勸阻半個小時阻詐

影／最美暖風景 老翁跌倒 7名路人1名警員上前攙扶

相關新聞

國道1號北向45.9公里火燒車 駕駛拉母急逃車成廢鐵

52歲楊姓男子，今天上午駕車載母，行經國道1號北向45.9公里，發現車後冒出濃煙，他趕緊拉母下車急逃，沒多久，車子便竄出...

台中夫殺妻一刀疑穿心 檢今解剖家屬搥牆哭斷腸

台中市陳姓男子昨天與分居的林姓妻子起口角，持摺疊刀刺妻子左胸一刀，疑刺穿心臟致死，陳騎機車逃逸後，轉搭計程車，目前下落不...

影／砂石車掉落數噸爛泥漿 忠孝橋大塞車2個多小時

1輛曳引砂石車今天接近中午由台北市過忠孝橋，到新北市三重端銜接台1線高架道路時，掉落數噸惡臭爛泥漿在道路上綿延400公尺...

影／紅色法拉利跑車撞上台南安全島 女乘客受傷送醫

台南市安平區安北路今天下午1點多發生紅色法拉利跑車失控後，撞進中央分隔島，車頭幾乎全毀，警方調查，車子由37歲張姓男子駕...

28人登南湖大山 返程1人摔傷直升機吊掛送醫

宜蘭縣大同鄉南湖大山今早8點多發生登山客摔傷意外，同行山友報案求援。縣府消防局表示，救援直升機從台中清泉崗機場出發，下午...

行車糾紛毆打嘉市婦幼隊警官 3嫌涉傷害罪

嘉義市警局婦幼隊前副隊長張清仁今年元月間與胡姓男子發生行車糾紛，雙方發生口角，雙方至下個路口商談卻被胡男及友人圍毆成傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。