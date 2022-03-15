八旬老伯稱剛與兒女吃完飯人都不見了 暖警手機解密

台中市警局烏日分局溪南派出所警員王紫葵說，日前8旬詹姓老翁在派出所門前徘徊，誤以為剛和兒女在台北吃完飯，警方安撫老翁情緒，並協助解開老翁手機密碼，老翁得以聯繫上兒子、媳婦，開心地返家，家屬感謝警方的協助。

王紫葵說明，前天值班時，見一名老翁神色慌張於派出所門前徘徊，他上前關心，老翁問了一句「借問一下，這甘係台北?」，並表示剛剛才跟兒子、女兒吃完飯要回家，竟迷路了。

王紫葵表示，老翁記得自己的姓名，但其他都不記不得，一會兒說他從台北要去宜蘭，一會兒又稱要在新竹吃飯，又說自己住台北，言詞時空錯亂，研判是失智迷途。

員警以有限的資訊比對查詢，查出老翁的基本資料，過程中持續安撫老翁緊張的情緒、提供茶水、點心並與該老翁懇談，協助解開老翁的手機密碼，聯繫上老翁的兒子、媳婦趕來派出所接該老翁回家。

警方表示，老翁見兒子、媳婦抵達派出所，才放下心來、面露喜悅，家屬表示，老翁以前住新北市，現獨居在烏日溪南，兒子、媳婦住北屯，老翁因患有失智症，或許與子女美好的記憶存留於心底，把以前的與子女吃飯情節與現在搞混。