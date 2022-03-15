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台3線中埔段事故車停路邊 乘客查看遭追撞不治

中央社 / 嘉義縣15日電

嘉義縣台3線296公里處11日深夜發生一起死亡車禍，一輛事故車停路邊，乘客汪姓老翁至車後方查看，不幸遭後車追撞不治；警方呼籲事故車後方須放警示標誌，且人要遠離車。

警方表示，現年72歲安姓德國籍老婦人於11日深夜10時33分駕車載同齡的丈夫汪姓老翁行經台3線296公里處（嘉義縣中埔路段），因自小客車的後尾門異常臨停在路邊，並開啟警示燈，汪姓老翁則下車至車後方查看。

警方指出，一輛同方向由林姓婦人駕駛的自小客車，疑因當地視線不佳，隨即追撞安姓老婦人臨停路邊的車輛，汪姓老翁首當其衝也被追撞受傷，被緊急送醫急救，當天仍宣告不治。2名肇事者林婦及安姓老婦人的酒測值均為零。

嘉義縣警察局中埔分局4組組長鄭惠修今天接受中央社記者訪問表示，台3線294公里至332公里處（嘉義縣中埔鄉至大埔鄉路段），夜間幾乎沒有路燈照明，沿途視線不佳，且山路蜿蜒，民眾晚間行駛須特別小心。

鄭惠修指出，事故車輛暫停路邊的處置方式，除了開啟車輛警示燈，在車後方約50公尺處放置警示標誌外，一定要謹記人不可留在車內，也不要站在車後方，須遠離車輛等待救援。

嘉義 中埔 車禍 警察

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