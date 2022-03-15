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影／半夜三更到拖吊場取違規車輛遭拒 竟翻牆強行開走

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名27歲蔡姓男子因違規停車被拖吊，竟然半夜3點到警方拖吊場打算繳費被保全拒絕，更誇張翻牆入內把車強行開走，還把電動圍欄弄壞。蘆洲警分局今天上午通知他到案接受調查，依竊盜妨害公務罪嫌函送法辦。

據了解，蔡男因為將車停在五股區登林路的殘障專用車格，但車上沒有擺放殘障停車證，昨天上午9時許被警方拖吊，移置蘆洲區中正路底堤防邊由市政府交通局管理的保管場。

蔡男與31歲李姓女友，今天凌晨3時許共乘多元計程車抵達保管場。當時保管場只有保全人員留守，告知蔡男必須等到上班時間，才有工作人員能協助繳納罰款、取車。

不料蔡男竟然趁保全不注意，翻牆入內、擅自打開大門，接著和女友聯手把他被違規拖吊的轎車開動，再徒手硬將電動升降圍欄抬高，駕車駛離現場。

保全人員發現之後報案，警方蒐集資料著手通知車主，蔡男今天上午9時許到案說明，聲稱母親有殘障資格卻被拖吊，想要繳費取車又遭拒，因此心生不滿才會翻牆入內將車擅自開走。

警詢後將蔡男和李姓女友依竊盜、妨害公務罪嫌函送地檢署，新北市交通局亦將求償毀損設備的維修費用。

蔡姓男子翻牆進入警方拖吊場，把自己違規被拖吊的車輛偷走。記者林昭彰／翻攝
蔡姓男子翻牆進入警方拖吊場，把自己違規被拖吊的車輛偷走。記者林昭彰／翻攝
蔡姓男子硬把電動升降圍欄抬高，以便把車開出拖吊場。記者林昭彰／翻攝
蔡姓男子硬把電動升降圍欄抬高，以便把車開出拖吊場。記者林昭彰／翻攝

妨害公務 竊盜 車主

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