國3北上2車追撞釀1傷...貨車雞隻也受驚了

國道3號北向60.9公里今天上午發生連結拖板車車禍，35歲蔡姓男子駕駛大型連結拖板車北上國3往台北方向，行經該處疑因未注意車前狀況、又未保持車距，煞車不及撞上前方吳姓男子駕駛小貨車，造成小貨車後方凹陷，車上62歲曾姓女子受傷送醫大礙，連結拖板車上的鐵板物品散落外側車道，造成2線通車，一度北上塞車，國道警方今天下午表示，經酒測蔡男、吳男2駕駛酒測值0，警方將進一步釐清查明真正肇事責任。

國道警方表示，蔡男駕駛連結拖板車載送鐵板貨品北上，行經國3北向60.9公里處，疑因未注意車前狀況、未保持車距，前方吳姓男子駕駛小貨車，搭載曾女，載運雞隻北上往台北方向，該連結拖板車緊急車仍撞上小貨車後方後，再衝撞外側護欄，車上鐵板掉落車道外側滿地，小貨車車禍衝撞晃動下，雞隻驚嚇，北上車輛2線通行造成塞車，曾女在車禍中腰部、背部受傷不適，送醫無大礙，警方排除車禍事故後，恢復交通行車，肇事原因後續調查處理。 國3北向60.9公里一輛連結拖板車追撞小貨車，一人受傷，鐵板掉滿地，影響北上行車。圖／國道警方提供 國3北向60.9公里一輛連結拖板車追撞小貨車，一人受傷，鐵板掉滿地，影響北上行車。圖／國道警方提供 國3北向60.9公里一輛連結拖板車追撞小貨車，一人受傷，鐵板掉滿地，影響北上行車。圖／國道警方提供 國3北向60.9公里一輛連結拖板車追撞小貨車，一人受傷，鐵板掉滿地，影響北上行車。圖／國道警方提供