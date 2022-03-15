影／公車駕駛疑恍神 追撞路旁轎車夾住機車釀1傷

台中客運陳姓司機昨天中午開車行經北屯區崇德路、北平路時，疑恍神未注意車前狀況，撞上路旁停等的蘇姓機車騎士與一輛轎車，造成蘇左腳有擦挫傷等傷勢，警方到場調查，陳無酒駕情事，研判是未注意車前狀況釀禍，另外騎士與轎車在紅線違規停車，也有肇因，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。

台中市第五警分局交通分隊調查，台中客運陳姓駕駛（59歲）在昨天中午12時許，開車沿北屯區崇德路往文心路方向行駛，行經崇德、北屯路口實，疑恍神未注意車前，撞上在路口紅線停車的蘇姓機車騎士，以及楊姓男子駕駛的轎車車尾。