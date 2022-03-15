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7旬婦疑未吃早餐血糖低 連人帶車摔稻田
斗南今有一位70歲老婦人早上騎車出門，返家途中一陣暈眩，連人帶車摔入稻田旁溝渠中，斗南分局新崙派出所警員劉俊明及役男葉博生剛好巡邏經過，與熱心民眾共同將人車救起。
家住斗南鎮新崙地區的70歲老婦人，一早騎乘電動自行車到斗南市場採買後，於10點多返家途中突感暈眩，隨即連人帶車摔入中興路稻田旁溝渠，所幸因水溝水淺土軟未造成嚴重傷害，僅身體幾處輕微擦挫傷。
在眾人合力下，將老婦人及車輛拉上路面，並連繫老婦人家屬到場。老婦人家屬表示，可能未吃早餐血糖過低造成暈眩。在警方多方勸導下，家屬承諾帶老婦人到醫院檢查、注意飲食，也對員警及熱心民眾深表感激。
斗南分局表示肯定及感謝熱心民眾協助救人，也呼籲民眾身體不適，應即時就醫，近日氣候變化溫差大，在疫情持續下，民眾更要多關心自身健康管理，年長者外出時可多利用大眾交通工具，身體如不舒服應避免駕駛車輛，以免發生事故。
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