7旬婦疑未吃早餐血糖低 連人帶車摔稻田

斗南今有一位70歲老婦人早上騎車出門，返家途中一陣暈眩，連人帶車摔入稻田旁溝渠中，斗南分局新崙派出所警員劉俊明及役男葉博生剛好巡邏經過，與熱心民眾共同將人車救起。

家住斗南鎮新崙地區的70歲老婦人，一早騎乘電動自行車到斗南市場採買後，於10點多返家途中突感暈眩，隨即連人帶車摔入中興路稻田旁溝渠，所幸因水溝水淺土軟未造成嚴重傷害，僅身體幾處輕微擦挫傷。

在眾人合力下，將老婦人及車輛拉上路面，並連繫老婦人家屬到場。老婦人家屬表示，可能未吃早餐血糖過低造成暈眩。在警方多方勸導下，家屬承諾帶老婦人到醫院檢查、注意飲食，也對員警及熱心民眾深表感激。