小英戰袍生產大本營！宏遠興業大火鳥瞰畫面曝光

台南市山上區宏遠興業紡織近午大火震驚各界，消防局全力灌救上午11點56分控制火勢，據知，蔡英文總統選戰推出的戰袍，也是出自宏遠生產，而上午小英總統適南下台南主持中研院南部分院上梁典禮，更讓這起火警引起外界關注。

據知，宏遠火警地點主要在廠區後方倉庫，面積約有3分地，倉庫堆放布料半成品已全面燃燒，不時傳出陣陣爆裂聲，消防局至下午已調派42輛各式消防車、90名消防隊員投入灌救，由於倉庫建物已凹陷，加上現場高溫，灌救困難，只能設法阻絕火勢延燒，所幸惡火未外擴。

而火災時瞬間大量濃煙竄出，嚇壞許多民眾，更有人用空拍機鳥瞰災區，大片火光幾乎吞噬後方倉庫，令人怵目驚心。消防隊員預估，可能要到深夜才能將火勢撲滅。至於起火原因與災損，仍待進一步釐清。