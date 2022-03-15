8旬翁掃墓失蹤！警民群呼搜救 公墓雜草堆找到人

清明節將屆，台北一名陳姓老翁日前返回南投故鄉，獨自搭計程車去掃墓，未料失蹤，警方獲報後，群呼動員搜索墓園，歷經1個多小時總算發現他，身上多處擦傷，但意識清楚，經詢是跌倒才受困，親友今感謝員警及里民協助才未釀憾事。

南投警分局指出，該名陳姓老翁年逾八旬，久居台北，因清明節將至，12日返鄉回南投，並從市區搭計程車前往千秋里公墓，下車時則請司機在入口處守候，並約定返程時間，未料陳翁有去無回，到了約定時間仍不見蹤影，令司機相當焦急。

而因計程車司機一直在入口等候，期間未見老翁離開，約定時間過了又沒現身，原本想進入墓園找人，但又擔心老翁返回入口，恐害兩人錯過，因此報警盼協助，南投派出所獲報後，該所副所長陳世卿、警員張韶恩立刻趕往現場了解狀況。

警方表示，當時接獲報案已是下午2時，而該處墓區寬廣，又荒煙漫草，目視所及均不見老翁身影，就怕時間流逝，天色變暗，為把握時間，陳群呼陳永翰、廖晉毅、陳逸學、羅頤農等線上警力，並通知里長到場協助，並針對墓區進行搜索。

只不過，墓區實在太大，司機只知道老翁進入墓園的大概方向，警方、里長及社區居民找了1個多小時，總算在雜草區發現老翁所祭拜的用品，眾人精神為之一振，隨即針對該區域周邊地毯式搜索，總算在一處低漥地發現倒臥在地的陳翁。