快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／烏克蘭戰地行醫好偉大？ 六旬婦急匯款 郵局阻才知受騙

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名六旬陳姓婦女透過臉書結識黃姓男子，禁不住對方甜言蜜語攻勢，願意匯款12萬元給他到烏克蘭戰地行醫，被中華郵政社頭湳雅郵局人員察覺有異，暗中通知警方趕到攔阻，陳婦發現差一點上當，懊悔不已，警方已深入調查黃男是否為詐騙集團成員。

田中警分局今天表示，陳婦的個人臉書接到身分標示為醫師且一表人才的黃男要求加為好友，好奇之下，陳婦本（3）月1日與對方互加好友，經常在臉書上互動，黃男很體貼的問候和關心，噓寒問暖讓陳婦感到窩心。

黃男某日忽然表示，烏俄戰事吃緊，烏克蘭婦幼醫院被攻擊，很多平民受傷，他要去烏克蘭救助傷患，需要添購醫藥和醫療器材，要求陳婦捐款支持他的愛心。陳婦頗受感動，3月11日到中華郵政社頭湳雅郵局匯款12萬元，郵局經理和行員直覺判斷這是典型詐騙案，一方面詢問為何匯款給素未謀面的黃姓網友，一方面暗中通知警方。

田中警分局朝興派出所員警趕到郵局，說明詐騙集團慣用手法並列舉實例，陳婦恍然大悟，原來一切都是騙局，沒有黃姓醫師，更沒有烏克蘭醫戰地療團，十分感謝警方和郵局人員出手保住她的血汗錢，但擔心被家人知道她被騙的經過，因此在警詢時對兩人交往情形語多保留。

田中警分局為感謝轄區內的金融機構協助阻詐，由副分局長張淳閔前往台中銀行田中分行、中華郵政田中郵局、中華郵政田中三潭郵局、中華郵政社頭湳雅郵局、中華郵政二水郵局和田中鎮農會，表揚成功攔阻詐騙案件，阻詐金額累計189萬多元。田中分局分局長林詔徹表示，金融機構如發現民眾匯款時神色有異，可立即通知警方，避免民眾成為詐騙受害的羔羊。

彰化縣田中警分局到湳雅雅局表揚成功阻詐。圖／警方提供
彰化縣田中警分局到湳雅雅局表揚成功阻詐。圖／警方提供

郵局 詐騙集團 中華郵政

延伸閱讀

北市確診男4天足跡曝光 曾搭板南線、北市府、杭南郵局

台鐵田中支線有譜 高鐵轉乘旅遊二水集集更方便

中華郵政與超商聯手 推出3號便利包寄「i郵箱」服務

高雄自助餐群聚燒新北 同旅遊團嬤確診 郵局超商有足跡

相關新聞

口角吵架釀殺機？台中女胸口一刀斃命 丈夫疑犯後逃逸

台中市北屯區陳平路今天上午10時許，傳出凶殺案，陳姓男子與林姓妻子在住處吵架，持因口角，持利器朝妻子胸口刺一刀，警、消到...

國道1號北向45.9公里火燒車 駕駛拉母急逃車成廢鐵

52歲楊姓男子，今天上午駕車載母，行經國道1號北向45.9公里，發現車後冒出濃煙，他趕緊拉母下車急逃，沒多久，車子便竄出...

影／砂石車掉落數噸爛泥漿 忠孝橋大塞車2個多小時

1輛曳引砂石車今天接近中午由台北市過忠孝橋，到新北市三重端銜接台1線高架道路時，掉落數噸惡臭爛泥漿在道路上綿延400公尺...

影／紅色法拉利跑車撞上台南安全島 女乘客受傷送醫

台南市安平區安北路今天下午1點多發生紅色法拉利跑車失控後，撞進中央分隔島，車頭幾乎全毀，警方調查，車子由37歲張姓男子駕...

28人登南湖大山 返程1人摔傷直升機吊掛送醫

宜蘭縣大同鄉南湖大山今早8點多發生登山客摔傷意外，同行山友報案求援。縣府消防局表示，救援直升機從台中清泉崗機場出發，下午...

行車糾紛毆打嘉市婦幼隊警官 3嫌涉傷害罪

嘉義市警局婦幼隊前副隊長張清仁今年元月間與胡姓男子發生行車糾紛，雙方發生口角，雙方至下個路口商談卻被胡男及友人圍毆成傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。