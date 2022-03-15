影／烏克蘭戰地行醫好偉大？ 六旬婦急匯款 郵局阻才知受騙

彰化縣一名六旬陳姓婦女透過臉書結識黃姓男子，禁不住對方甜言蜜語攻勢，願意匯款12萬元給他到烏克蘭戰地行醫，被中華郵政社頭湳雅郵局人員察覺有異，暗中通知警方趕到攔阻，陳婦發現差一點上當，懊悔不已，警方已深入調查黃男是否為詐騙集團成員。

田中警分局今天表示，陳婦的個人臉書接到身分標示為醫師且一表人才的黃男要求加為好友，好奇之下，陳婦本（3）月1日與對方互加好友，經常在臉書上互動，黃男很體貼的問候和關心，噓寒問暖讓陳婦感到窩心。

黃男某日忽然表示，烏俄戰事吃緊，烏克蘭婦幼醫院被攻擊，很多平民受傷，他要去烏克蘭救助傷患，需要添購醫藥和醫療器材，要求陳婦捐款支持他的愛心。陳婦頗受感動，3月11日到中華郵政社頭湳雅郵局匯款12萬元，郵局經理和行員直覺判斷這是典型詐騙案，一方面詢問為何匯款給素未謀面的黃姓網友，一方面暗中通知警方。

田中警分局朝興派出所員警趕到郵局，說明詐騙集團慣用手法並列舉實例，陳婦恍然大悟，原來一切都是騙局，沒有黃姓醫師，更沒有烏克蘭醫戰地療團，十分感謝警方和郵局人員出手保住她的血汗錢，但擔心被家人知道她被騙的經過，因此在警詢時對兩人交往情形語多保留。