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水果攤收銀員每天偷拿兩千元 侵占兩百多萬還賤賣水果

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

41歲蘇男趁擔任新北市新莊區一間水果攤店員顧收銀機時，每天從收銀機內拿走2千元，還把價值百元的水果以30元賣給熟人，直到2020年被發現，一共侵占老闆219萬餘元。老闆好心與他簽定協議，同意蘇男分期償還，蘇男卻從未如期還款，新北地方法院認為蘇男犯罪事實明確，依背信處拘役50天；業務侵占等罪處10月徒刑。

蘇男自2014年起開始到水果攤上班，卻從2017年起，每天趁著結帳前將收銀機內的2千元新台幣抽出占為己有，還會趁老闆不在水果行時，將價值百元的水果以30元價格賤賣給熟人。2020年6月，老闆算帳出問題，懷疑是蘇男搞鬼，與老闆娘調閱監視畫面後發現蘇男不僅賤賣水果還偷錢，金額多達新台幣2百多萬元，念在蘇在水果攤服務許久，便與他簽定協議書，讓他可以慢慢償還。

未料蘇男並未如期還款，老闆氣得提告，法官認為蘇男因貪圖私利，利用職務機會私吞，犯後雖始終坦承犯行，但不珍惜老闆給的協議雞會，且在偵查、審理時均以通緝身到案，依背信處拘役30天；業務侵占10月徒刑，犯罪所得沒收。

蘇男趁顧水果攤收銀機時，每天從收銀機內抽走2千元，還將價值百元的水果賣給熟人。依背信處拘役50天；業務侵占等罪處10月徒刑。圖／聯合報系資料照
蘇男趁顧水果攤收銀機時，每天從收銀機內抽走2千元，還將價值百元的水果賣給熟人。依背信處拘役50天；業務侵占等罪處10月徒刑。圖／聯合報系資料照

侵占 通緝

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