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市場旁騎樓吵架 鄰聽到夫殺妻前曾問「這樣就想走?」

聯合報 / 記者陳宏睿劉柏均／台中即時報導

台中市北屯區今早10時許發生兇殺案。陳男與林姓妻子在住處發生口角，陳竟持利器朝林胸口刺一刀，警、消到場後，林已無生命跡象，送醫不治；陳男隨後騎機車逃逸，警正循線追查，以殺人罪嫌偵辦中。

據悉，林女(37歲)今早與妹妹兩人，騎乘機車到市場找陳嫌(43歲)，疑似想帶回小孩，進而發生口角，雙方產生爭執，陳嫌持利器朝林女胸口刺一次，隨即倒臥血泊中；陳嫌協助叫救護車後，跪坐在林身旁等待，陳母、林妹及其小孩親眼目睹全程。聽到救護車聲靠近後，陳疑似畏罪，連安全帽都沒戴，立即騎乘機車逃逸。

陳妹租屋於案發地的三樓，戶口亦登載於此，為中低收入戶，曾藉由里長等管道申請補助，該租屋處登記於其名下，陳嫌偶爾居住；陳嫌過去涉有毒品案等前科。事發當時，有居民聽到陳嫌說出「你這樣就想走？」等話，爭執相當激烈。

鄰居表示，陳男、林女跟一般上班族作息不太相同，疑似是晚上出門上班，小孩皆需要其他人幫忙照顧，有半夜聽過吵架聲，聽起來像是在罵小孩；劉姓主委提到，當時剛要準備出門，有聽到年輕太太罵小孩、安全帽掉地上的聲音，就出門了，約10點多接到警方電話，才知道發生此事。

因現場有掉落小孩的衣物、生活用品，辦案人員研判，夫妻二人疑為爭奪小孩而引發口角，陳不讓妻子離開才憤而行凶，但具體的犯案動機，仍待陳落網後才能查明。

林女今早與妹妹到台中市北屯區，疑似欲帶走小孩，進而與陳男發生爭執遇害。記者陳宏睿／攝影
林女今早與妹妹到台中市北屯區，疑似欲帶走小孩，進而與陳男發生爭執遇害。記者陳宏睿／攝影
林女與陳男疑似因小孩問題爭執，林女遇害後，血跡還沾染在小孩物品上。圖／民眾提供
林女與陳男疑似因小孩問題爭執，林女遇害後，血跡還沾染在小孩物品上。圖／民眾提供
台中市北屯區民宅在今天上午傳出凶殺案，疑夫妻吵架口角引發，涉嫌殺人的陳姓男子逃逸，林妻倒臥在門口，旁邊還有幼童。圖／民眾提供
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陳男犯案後，疑似畏罪，騎乘機車逃逸，警方追查中。圖／民眾提供
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救護車 毒品 殺人

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