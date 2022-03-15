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台中夫刺妻胸口一刀斃命 4歲孩目睹事件
台中市北屯區今早一對夫妻發生口角，陳男疑因與林姓妻子爭吵，持利器朝妻子刺一刀，導致妻子胸口一刀斃命。據家屬透露，夫妻倆4歲小孩全程目睹事件經過。社會局表示，社工已連繫家屬，將介入了解案件過程、對小孩進行心理諮商並提供相關資源。
台中市社會局表示，該個案沒有保護案件通報紀錄，經社工聯繫家屬，因小孩目睹事件經過，後續將連結相關資源介入，減緩小孩的目睹創傷，社工也將儘速與家屬訪談，瞭解孩子後續的照顧安排，以及是否需要喪葬協助。
據查，今天上午10時許，陳姓男子與林姓女子（34歲）因故起口角，陳持利器朝林女的胸口刺一刀，陳犯後逃逸，水湳消防分隊獲報到場時，林女已無生命跡象，送醫急救後，宣告不治，全案目前依殺人罪偵辦。
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