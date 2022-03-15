台中夫刺妻胸口一刀斃命 4歲孩目睹事件

台中市北屯區今早一對夫妻發生口角，陳男疑因與林姓妻子爭吵，持利器朝妻子刺一刀，導致妻子胸口一刀斃命。據家屬透露，夫妻倆4歲小孩全程目睹事件經過。社會局表示，社工已連繫家屬，將介入了解案件過程、對小孩進行心理諮商並提供相關資源。

台中市社會局表示，該個案沒有保護案件通報紀錄，經社工聯繫家屬，因小孩目睹事件經過，後續將連結相關資源介入，減緩小孩的目睹創傷，社工也將儘速與家屬訪談，瞭解孩子後續的照顧安排，以及是否需要喪葬協助。