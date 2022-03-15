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嘉義世賢路桃花心木落葉鋪地 騎士一個轉彎...打滑慘摔

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

桃花心木正值落葉季，原本很浪漫，但嘉義市世賢路分隔島桃花心木近期落葉量大，車道一下子就堆滿落葉，慢車道有騎士轉彎，疑落葉太厚打滑自摔，膝蓋擦傷還不甚擦撞路邊停車，有居民說，已不是第1起，掃街車一早清過，不到中午又滿滿；嘉市環保局說，加強清掃，也會於60處路口設告示牌提醒。

據了解，昨下午4點38分，52歲江姓婦人騎車行經世賢路3段與新民路口，疑為閃避前車急停，跟著煞車卻因地上樹葉打滑，自摔導致右腳擦傷、右手腳也疼痛，消防人員送醫治療。

無獨有偶，昨下午5點多、距離前案相隔200公尺，1輛機車從新民路555巷右轉世賢路3段，經過一大區落葉，車頭隨即搖晃不穩，連車帶人摔倒在地，膝蓋也擦傷，更慘的是摔車時擦撞到路邊轎車，當場心急如焚，幸好車主表明不會求償，因也不是騎士的錯。

「落葉根本掃不完！」世賢路3段與新民路555巷附近的居民，今上午打掃路邊落葉，指出一早市府有人工掃街，掃街車也經過，但風大一點時，不到中午又鋪了滿滿一片落葉，機車經過很容易打滑。

市警局交通隊表示，近期世賢路從重慶路到新民路段慢車道，尚無接獲類似騎士自摔案，呼籲經過落葉較多路段，減速慢行、小心騎乘。

環保局指出，針對桃花心木落葉數量多的路段，包括世賢路2到4段、大雅路2段、博東路北興國中旁、崇文街嘉義女中附近、興嘉公園、維新路、忠孝路等，除了清掃人員於該路段清掃外，上、下午會加派掃街車、安心上工人員協助掃除落葉；此外，11日起，在落葉路段路口設立防滑告示牌，預計設60處，提醒路人經過小心慢行。

嘉義市世賢路分隔島近期桃花心木大量落葉，慢車道才剛清完，又堆了不少落葉。記者林伯驊／攝影
嘉義市世賢路分隔島近期桃花心木大量落葉，慢車道才剛清完，又堆了不少落葉。記者林伯驊／攝影
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，膝蓋擦傷。圖／讀者提供
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，膝蓋擦傷。圖／讀者提供
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車。圖／讀者提供
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車。圖／讀者提供
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，波及一旁轎車。圖／讀者提供
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，波及一旁轎車。圖／讀者提供
嘉義市世賢路分隔島近期桃花心木大量落葉，機車族容易打滑。記者林伯驊／攝影
嘉義市世賢路分隔島近期桃花心木大量落葉，機車族容易打滑。記者林伯驊／攝影
嘉市環保局近日針對桃花心木落葉大的路段，設置路牌提醒。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局近日針對桃花心木落葉大的路段，設置路牌提醒。圖／嘉市環保局提供
嘉義市世賢路分隔島近期桃花心木大量落葉。記者林伯驊／攝影
嘉義市世賢路分隔島近期桃花心木大量落葉。記者林伯驊／攝影
嘉義市世賢路分隔島桃花心木大量落葉，隨時飄下葉子。記者林伯驊／攝影
嘉義市世賢路分隔島桃花心木大量落葉，隨時飄下葉子。記者林伯驊／攝影
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，身體擦傷。圖／讀者提供1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，身體擦傷。圖／讀者提供
1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，身體擦傷。圖／讀者提供1名騎士昨天從新民路555巷右轉世賢路3段，疑經過落葉區，打滑摔車，身體擦傷。圖／讀者提供

車道 嘉義 車主

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