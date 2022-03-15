聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南宏遠紡織後方倉庫全面燃燒 搶救困難...恐燒到半夜
台南市山上區知名的宏遠紡織近午傳出火警，現場大量濃煙竄出，初步調查，火警地點主要在廠區後方倉庫，面積約有3分地，倉庫堆放布料半成品已全面燃燒，消防局已調派至少30輛消防車、60多名消防隊員投入灌救，11時56分火勢控制，但要直至深夜才能完全撲滅。
由於該倉庫堆放的半成品布料，都屬易燃物，火勢竄出迅速延燒，伴隨大量濃煙竄出，連在20公里外的中山高永康路段都可清楚看到山上上空大量濃煙。
率先趕至的大內、山上消防分隊途中發現大量濃煙立即回報增援，消防局緊急增派至少30輛各式消防車投入灌救。
因現場高溫，消防隊員無法進入火場，只能在倉庫外圍四周防護，目前惡火仍侷限在廠區幸未外擴到廠外，消防隊員說，現階段就是設法將火勢阻絕在廠區內，同時派員戒護。至於起火原因與災損，仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言