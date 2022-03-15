台南宏遠紡織後方倉庫全面燃燒 搶救困難...恐燒到半夜

台南市山上區知名的宏遠紡織近午傳出火警，現場大量濃煙竄出，初步調查，火警地點主要在廠區後方倉庫，面積約有3分地，倉庫堆放布料半成品已全面燃燒，消防局已調派至少30輛消防車、60多名消防隊員投入灌救，11時56分火勢控制，但要直至深夜才能完全撲滅。

由於該倉庫堆放的半成品布料，都屬易燃物，火勢竄出迅速延燒，伴隨大量濃煙竄出，連在20公里外的中山高永康路段都可清楚看到山上上空大量濃煙。

率先趕至的大內、山上消防分隊途中發現大量濃煙立即回報增援，消防局緊急增派至少30輛各式消防車投入灌救。