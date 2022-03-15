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新北男騎車跑山對撞瑞典戰車重摔地 後座女友顱內出血

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市沈姓男子上週六騎三陽DRG機車載未成年女友，從坪林往石碇方向行駛，疑因操作不慎直直撞上對向Volvo休旅車，撞擊力道大，沈男和女友當場噴飛，重摔地面，沈男輕傷無礙，後座女友當場昏迷、顱內出血，經送醫救治後雖無生命危險，但至今仍在加護病房觀察。

當地警方本月12日早上近7點獲報，坪林區106乙線17.5K處發生車禍，派員趕抵。經查，騎士沈男（20歲）無酒駕，因不明原因於轉彎處與對向轎車碰撞，沈男四肢擦挫傷，意識清楚，但後座邱姓女子（17歲）意識不清、顱內出血。

透過行車記錄器影像可以發現，雙方車速都偏快，疑因山路狹窄又逢轉彎處，視線不佳反應不及雙方才撞上。事發後可見，堪稱「瑞典戰車」的Volvo V60不堪撞擊，引擎蓋向上凸起受損，而機車已近全毀。

據了解，雙方當天都是駕車出遊，卻在半路慘遇車禍。Volvo駕駛黃姓男子（30歲）喊冤說，當時自己已緊貼山壁，車身右側前後輪都跨出白線，也長按喇叭示警，無奈還是被逆向三寶擊落。詳細肇事責任尚待警方釐清。

據悉，Volvo V60是一輛油電雙性能休旅車，自推出後大受好評，市價近200萬元；而DRG則是一輛性能和操控度絕佳的150c.c.機車，是跑山把妹的好車，要價逾10萬元。

沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝
沈男日前騎三陽DRG機車載女友，在山路轉彎處時撞上對向「瑞典戰車」Volvo V60，後座女友當場意識昏迷、顱內出血。記者翁至成／翻攝

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