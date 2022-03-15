影／吊車撞倒號誌桿 違反禁行規定賠償加受罰

蔡姓男子今天上午駕駛大型吊臂車，不慎撞及路旁號誌燈桿，號誌燈倒在路口，幸好路口車輛停等 紅燈，未遭倒下的號誌桿擊中，但吊車過了路口，撞損檳榔攤才停車，未造成傷亡，警方發現蔡違反道路禁行規定，蔡須賠償號誌燈及檳榔攤損失以外，還得吃罰單。

據警方了解，今天上午8點15分，42歲的蔡姓男子開吊車，由高雄市前鎮區新生路慢車道由北向南行駛，經過新生路與漁港東二路口，車身撞擊新生路與漁港東二路口的號誌燈桿，將燈扯倒，吊車 通過路口，撞上檳榔攤才停下，交通也一度受阻，直到今天上午10多，倒下的號誌桿交通被移開後，交通才恢復順暢。