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影／吊車撞倒號誌桿 違反禁行規定賠償加受罰

聯合報 / 記者林保光／即時報導

蔡姓男子今天上午駕駛大型吊臂車，不慎撞及路旁號誌燈桿，號誌燈倒在路口，幸好路口車輛停等 紅燈，未遭倒下的號誌桿擊中，但吊車過了路口，撞損檳榔攤才停車，未造成傷亡，警方發現蔡違反道路禁行規定，蔡須賠償號誌燈及檳榔攤損失以外，還得吃罰單

據警方了解，今天上午8點15分，42歲的蔡姓男子開吊車，由高雄市前鎮區新生路慢車道由北向南行駛，經過新生路與漁港東二路口，車身撞擊新生路與漁港東二路口的號誌燈桿，將燈扯倒，吊車 通過路口，撞上檳榔攤才停下，交通也一度受阻，直到今天上午10多，倒下的號誌桿交通被移開後，交通才恢復順暢。

警方到場，對蔡姓司機酒測，沒酒精反應，但動力機械行駛道路，依規定須向公路監理機關申請臨時通行證，並須遵守通行證規定，未申請或未按規定時間均不得行駛道路，但通行證規定，上午7點到9點、下午5點到7點是禁止通行時間，警方依道路交通管理處罰條例對蔡開罰單，可罰3000元到9000元罰鍰。

蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞斷路旁號誌燈桿和檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝
蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞斷路旁號誌燈桿和檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝
蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞損檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝
蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞損檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝
蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞斷路旁號誌燈桿和檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝
蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞斷路旁號誌燈桿和檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝
蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞斷路旁號誌燈桿和檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝
蔡姓司機駕駛的吊臂車今天撞斷路旁號誌燈桿和檳榔攤才停下。記者林保光／翻攝

罰單 酒精

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