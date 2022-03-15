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婦人北大武山摔傷 領隊未具緊急救護能力、未投保挨罰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

來自桃園市的8人登山團昨天攀登泰武鄉北大武山三角點，53歲黃姓女登山客不慎失足摔傷，屏東縣消防局獲報後派人協助下山就醫；消防局發現，該團領隊未具備初級緊急救護能力並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，又未依規定為本人及隊員辦理登山綜合保險，依違反屏東縣登山活動管理自治條例規定開罰，可處1至5萬元罰鍰。

登山團前天夜宿屏東檜谷山莊，昨天凌晨2時許從山莊攀登泰武鄉北大武山三角點，上午11時回程時，53歲黃姓女登山客不慎失足摔傷。

消防局說，昨天上午11時35分接獲檜谷山莊莊主報案於泰武鄉北大武4.2公里處有民眾摔傷，立即派遣泰武分隊、來義分隊、第2大隊及特搜大隊共17人出勤，由第二大隊長林國偉指揮，同步向空勤總隊申請直升機支援吊掛，陸空兩隊同時併進。

空勤總隊直升機於下午1時飛抵吊掛點，但現場雲層太厚，無法執行吊掛，地面搶救人員下午2時54分接觸傷者，初步評估黃姓女子意識清醒、頭部外傷、右手疼痛、尚可行走，協助傷者下山，下午5時28分抵達新登山口，黃女表示跟團離開後再自行就醫。

檜谷山莊莊主吳德發說，4.2公里處是垂直陡坡，黃婦滾下坡，瞬間暈倒後醒來，不記得自己是怎麼摔倒，研判她沒有蹲低放慢速度；北大武山是座高難度、高強度的大山，垂直陡坡、危崖峭壁，只是被樹木草叢掩蔽，所謂危險正發生在不知道危險的地方。

他說，疫情趨緩山林鬆綁後，不時有民眾登北大武山受傷，耗費許多救難資源，提醒想登北大武山的民眾，尤其是不少中老年人想證明自己「體力還很好」、「要在老年留個回憶」等，常會在登山時逞強，已有不少人受傷，忌諱2人或多人同行互相較力，不要用過去的體能安排現在的行程，有心血管疾病、腸胃潰瘍、腳傷舊疾復發等病，不要上山，裝備一定要充足，不適合使用登山杖。

53歲黃姓女登山客跟團攀登屏東北大武山不慎失足摔傷，救難人員會合後發現她尚可行走，協助下山後自行就醫。記者潘欣中／翻攝
53歲黃姓女登山客跟團攀登屏東北大武山不慎失足摔傷，救難人員會合後發現她尚可行走，協助下山後自行就醫。記者潘欣中／翻攝
53歲黃姓女登山客跟團攀登屏東北大武山不慎失足摔傷，救難人員會合後發現她尚可行走，協助下山後自行就醫。記者潘欣中／翻攝
53歲黃姓女登山客跟團攀登屏東北大武山不慎失足摔傷，救難人員會合後發現她尚可行走，協助下山後自行就醫。記者潘欣中／翻攝

北大武山 屏東縣 直升機

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