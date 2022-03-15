婦人北大武山摔傷 領隊未具緊急救護能力、未投保挨罰

來自桃園市的8人登山團昨天攀登泰武鄉北大武山三角點，53歲黃姓女登山客不慎失足摔傷，屏東縣消防局獲報後派人協助下山就醫；消防局發現，該團領隊未具備初級緊急救護能力並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，又未依規定為本人及隊員辦理登山綜合保險，依違反屏東縣登山活動管理自治條例規定開罰，可處1至5萬元罰鍰。

登山團前天夜宿屏東檜谷山莊，昨天凌晨2時許從山莊攀登泰武鄉北大武山三角點，上午11時回程時，53歲黃姓女登山客不慎失足摔傷。

消防局說，昨天上午11時35分接獲檜谷山莊莊主報案於泰武鄉北大武4.2公里處有民眾摔傷，立即派遣泰武分隊、來義分隊、第2大隊及特搜大隊共17人出勤，由第二大隊長林國偉指揮，同步向空勤總隊申請直升機支援吊掛，陸空兩隊同時併進。

空勤總隊直升機於下午1時飛抵吊掛點，但現場雲層太厚，無法執行吊掛，地面搶救人員下午2時54分接觸傷者，初步評估黃姓女子意識清醒、頭部外傷、右手疼痛、尚可行走，協助傷者下山，下午5時28分抵達新登山口，黃女表示跟團離開後再自行就醫。

檜谷山莊莊主吳德發說，4.2公里處是垂直陡坡，黃婦滾下坡，瞬間暈倒後醒來，不記得自己是怎麼摔倒，研判她沒有蹲低放慢速度；北大武山是座高難度、高強度的大山，垂直陡坡、危崖峭壁，只是被樹木草叢掩蔽，所謂危險正發生在不知道危險的地方。