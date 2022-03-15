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「不知被通緝」警協助民眾就醫 桃園男路過熱情打招呼落網

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子因竊盜通緝，但渾然不知，昨天下午路過桃園區文昌公園時，看到有人叫了救護車且周圍人群圍觀，便上前湊熱鬧，還跟到場協助的員警打招呼；但眼尖員警卻認出他，依法逮捕並解送歸案。

桃園警分局指出，景福派出所員警張順棋及林沅萱昨天下午5點多接獲民眾報案，前往民權路文昌公園旁協助處理身體不適案件，後經檢視民眾無大礙，由救護人員協助送往醫院檢查治療。

員警準備離開時，突然有人上前打招呼，張順棋一看是轄區內平時居無定所的廖姓男子（53歲），過去曾承辦多起有關他的刑案，是熟識的老面孔，但他正因涉嫌竊盜案件遭桃園地檢署發布通緝中，便馬上將他拉住，隨後依法逮捕並解送歸案。

廖男疑似是忘記去開庭，不知自己被通緝，平時來無影去無蹤，行蹤難掌握，昨天下午路過救護現場發現人群圍觀，跟著看熱鬧，想說遇到轄區員警熱情打個招呼，卻因而被逮。

廖姓男子不知自己被通緝，還跟轄區員警熱情打招呼，被「老朋友」認出遭逮。記者楊湛華／翻攝
廖姓男子不知自己被通緝，還跟轄區員警熱情打招呼，被「老朋友」認出遭逮。記者楊湛華／翻攝

桃園 通緝 竊盜

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