高雄女獨自搭車到沙鹿 警比對資料查出身分助回家

高雄一名身心障礙女子獨自搭車到台中沙鹿，獨自坐在車站候車室椅子很久，員警獲報到場了解，女子仍無法說出自己身分資料，員警帶回派出所徹夜比對資料查出身分，通知家屬，她父親才鬆了一口氣說，他帶女兒買便當時，一轉眼就不見女兒，沒想到女兒自己搭火車到百公里遠的沙鹿。

22歲女子日前獨自從高雄塔火車至台中沙鹿火車站，獨自坐在站內椅上許久，直到晚上9點，站員發現女子言行有異，向轄區警方報案。

台中市清水警分局沙鹿分駐所長林雙鎮與警員蔡瑞修獲報到現場了解，發現女子說話支支吾吾無法表達完整句子，經耐心和她溝通，雖說出身分證號，但警方查證身分完全不同，查證過程中女子向警方表示口渴及未進食，員警立即買熱食給她填胞肚子，由於現場無法得知身分，警方先將她帶返回分駐所內暫時休息。

女子身上無任何身分證件可供查詢，警方從晚查到隔天早上，從戶役系統與失踨人口交叉比對大量的相關失蹤人口資料與年籍身分查詢，終於在100多筆資料中，發現一筆疑似女子曾在台南失踨紀錄，經查證後確實身分，警方立即通知女子父親，趕到沙鹿分駐所帶回女兒。

女子在分駐所休息時，突然顛癎發作，員警即時發現，立即送醫救治，幸無大礙；女子的父親向警方道謝表示，他平時獨自照顧女兒，當天中午帶女兒外出買便當時，一轉眼女兒就失踨了，女兒常會顛癎發作，他很緊張及自責。