新北市一名40多歲女子昨晚因情緒低落離家，丈夫心急如焚報警，金山警分局根據手機定位沿著海岸邊尋找，最後在中角灣海灘找到人，她起初還拒絕透漏身分，員警耐心安撫情緒後，通知丈夫到場帶回，防止憾事發生。

一名40多歲女子，因情緒低落，昨晚8點多離家，丈夫打電話發現她言談內容消極，女子還跟他說，可能是彼此最後一次通話，隨即關機失聯，男子相當緊張，立即報警協助找人。

金山警分局獲報立即啟動協尋，員警在海岸沿途尋找可能處所，中角所副所長鄧智源在昨晚近12時，於中角灣國際衝浪基地前發現與報案人所述特徵相符的一名女子。

鄧智源上前詢問時，她還拒絕透漏身分，鄧智源不放棄，確認身分後安撫她情緒後，不斷勸說，期間並暗中通知她丈夫趕至，經員警和她丈夫到場懇談，她才卸下心防，跟著家人回家。

金山警分局呼籲民眾，自殺不能解決難題；求助，才是最好的路。民眾如果自己或親友有疑似輕生念頭，可以撥打1995求助，向專業人員尋求諮商。 女情緒低落失聯，夫憂「最後一通電話」警北海岸找到人。圖／金山警分局提供

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