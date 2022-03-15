登北大武山又有人摔傷 領隊沒證照未保險將被罰

屏東縣北大武山又有山友摔傷，1名53歲婦人昨天在步道4.2k處摔傷，在消防救難人員協助下，婦人自行下山。此團領隊沒證照，也沒為團員保險，屏東縣消防局將依法開罰。

屏東縣消防局今天發布新聞稿表示，昨天中午11時許接獲檜谷山莊莊主吳德發報案，指稱在北大武山4.2k處有民眾摔傷。消防單位立即派遣8車、12人救援，並同步向空勤總隊申請直升機支援吊掛，陸空同時並進，爭取最佳救援時間。

消防局指出，空勤總隊直升機於昨天下午1時許飛抵吊掛點，但現場雲層太厚，無法執行吊掛；地面搶救人員持續前往，昨天下午近3時接觸傷者，摔傷的53歲黃姓女子意識清醒、頭部外傷、右手疼痛，但還可行走。

救難人員協助黃婦下山，昨天傍晚抵新登山口。黃婦表示，與團友下山後再自行就醫。

消防局表示，此案違反屏東縣登山活動管理自治條例第6條第2項（此團領隊未具備初級緊急救護能力及領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照）及同條第4項（此團領隊未依規定為其及隊員辦理登山綜合保險），將處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰款。

吳德發向中央社記者表示，這個登山團來自桃園，一行有8人，成員的體能都不錯，2天1夜住檜谷山莊，昨天凌晨2時許從山莊登三角點，回程抵達4.2K處約在中午11時許，登山速度屬中等。

吳德發說，由於4.2K處是垂直陡坡，黃婦疑不慎滾下坡，瞬間暈倒後醒來，她事後不記得是怎麼摔倒，研判她可能沒有蹲低放慢速度而造成摔倒。

鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對山林活動管制後，不時有民眾登北大武山受傷，吳德發曾多次在臉書（Facebook）發文提醒想登北大武山的民眾注意，尤其是不少中老年人想證明「體力還很好」或「要在老年留個回憶」等，常會在登山中因逞強而有不少人受傷。

吳德發表示，北大武山是1座高難度、高強度的大山，地形多垂直陡坡、危崖峭壁，只是被樹木草叢掩蔽，所謂危險正發生在不知道危險的地方。

他指出，北大武山登山忌諱2人或多人同行互相較力，不要用過去的體能安排現在的行程，有心血管疾病、腸胃潰瘍、腳傷舊疾復發等病，建議不要上山。