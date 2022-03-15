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假投資真詐騙猖獗 南市中西區一天攔阻4件

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團假投資真詐財日益猖獗，警方今天分析說，投資詐騙手法常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資高獲利訊息，吸引被害人投資虛擬貨幣、外匯期貨及股票等，一旦金錢匯出馬上失去聯絡，民眾辛苦攢下積蓄求討無門。台南市中西區昨天一天就攔阻4起。市警二分局員警和銀行行員，聯手攔阻最新假投資詐騙案4件，攔阻金額117萬餘元。

台南市中西區銀行林立，長久以來，警方持續與金融機構、超商建構最新詐騙手法通報網，只要有最新詐騙手法資訊立即宣導及提醒，以一同即時發現可疑反映處置。

詐欺手法層出不窮，警方分析，近期手法多以假投資詐騙為主要，民眾多經由社群網絡或交友網站認識不明網友，再以通訊軟體LINE進入投資群組聊天。被害人在群組內看見大家投資虛擬貨幣日賺斗金，在一片「投資越多、賺得更多」詐騙謊言渲染下逐步落入陷阱，並進而要求前往銀行設定指定帳戶轉帳。

除與各金融機構隨時交流意見資訊，凡有異狀或匯款帳戶異常情形，警方立即到場關懷提問。昨天下午南門所員警在某銀行內剛阻止45歲林姓婦女投資比特幣約定帳戶匯款案，守住60萬元；一旁櫃台又來中年男子要匯款50萬元至不明個人帳戶欲投資元宇宙貨幣，當場又為員警關懷後才恍然清醒遭詐騙。另二件阻詐金額都是1萬元。

警方提醒，任何投資均有一定風險，切勿輕信絕對獲取暴利謊言，如有疑問可主動撥打反詐騙專線165或報案110查證

台南中年男子遭電信詐騙，警員勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝
台南中年男子遭電信詐騙，警員勸阻才未匯錢。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過LINE誘使民眾投資虛擬貨幣，要求匯錢到指定帳戶。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團 台南 虛擬貨幣

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