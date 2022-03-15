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影/台中老翁夜倒菜園警輪流背上救護車 警車護送就醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名80歲老翁晚上昏倒菜園，台中大甲警方獲報派員警到場救援，員警輪流背老翁走過田間小徑，背上救護車後，警車前導，沿路鳴笛護送到醫院，老翁已無大礙，老翁之妻感謝員警救命之恩。

大甲警分局日南派出所警員周文彬、黃翊豪3月12日晚上6點多接獲通報，一處「陸橋旁的田地中」有老翁須協助，但不知正確位置，警員藉著少數線索拼湊出轄內有天橋的地點只有兩處，研判可能位置在數公里外經國路2542巷陸橋周遭，抵達現場時發現有人揮手，原來是報案婦人。

婦人帶著警員走進深入2公尺的菜園中，夜色昏暗中看到老翁倒臥在菜園中意識不清且呈現半昏迷狀態，婦人說，她原以為丈夫只是體力不支，稍作休息即可不須就醫查看，但經警員兩人接力苦勸後答應請消防人員來觀察，警員協力以背負方式將老翁背至經國路上等候救治。

經救護員評估老翁狀況須緊急就醫，適逢尖峰時段，員警為爭取黃金救援時間，立即開警車鳴笛開道，讓原先須耗時20分鐘路程縮短至10分鐘內就順利抵達醫院。

陳姓夫婦當天下午到菜園中除草，傍晚後夜幕低垂準備回家，發現老翁身體疲軟雙腳無力倒臥菜園中無法起身，張妻沒有力氣扶起他，報警後員警馳赴抵達，果斷地的判斷並通知救護並緊急送醫處理得宜，。

日南派出所警員表示，為民服務是身為人民保姆的職責，他們只是將心比心，將分內工作做好，為需要警察協助之民眾，盡一己之綿力，不足掛齒；大甲警分局呼籲，若民眾有緊急事故需要處置，都可以撥打110請求警方協助。

一名老翁晚上倒在菜園，台中市大甲警分局員警急救援。圖／警方提供
一名老翁晚上倒在菜園，台中市大甲警分局員警急救援。圖／警方提供
一名老翁晚上倒在菜園，台中市大甲警分局員警急救援。圖／警方提供
一名老翁晚上倒在菜園，台中市大甲警分局員警急救援。圖／警方提供
一名老翁晚上倒在菜園，台中市大甲警分局員警急救援。圖／警方提供
一名老翁晚上倒在菜園，台中市大甲警分局員警急救援。圖／警方提供

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