聽新聞
test
0:00 / 0:00
4人偷高雄九曲國小40個舊鋼製餐桶 變現8000元全花光
高雄大樹區九曲國小近日，遭兩起竊案，先是校內中央廚房的工地遭竊40個鋼製舊餐桶，上周末校內電纜遭竊，令校方無奈；經警方追查，於昨晚逮捕竊取舊餐桶的4名犯嫌，警詢後，將4人依竊盜罪嫌移送，同步追查是否涉及其他案件。
九曲國小校長蕭速農昨天受訪時表示，3月8日深夜11時45分，有2名男子開車至學校中央廚房施工處，剪開工地大鎖潛入校內竊走40個鋼製舊餐桶，隔天發現後，向警方報案。
仁武分局九曲派出所獲報展開調查，透過監視器、車牌分析，掌握犯嫌行蹤，於昨天晚上8時40分，在鳳山區鳳頂路將涉案的40歲陸男、28歲朱男、51歲陳男、45歲吳男查緝到案。
據了解，4人坦承犯行，並已經餐桶變現獲8000元，也將不法所得花光；警詢後，將4人依竊盜罪嫌移送，同步追查是否涉及其他案件。
另一起3月12日凌晨2時30分九曲國小發生的電纜竊案，目前警方已掌握特定的對象，已通知涉案人到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言