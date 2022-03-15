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4人偷高雄九曲國小40個舊鋼製餐桶 變現8000元全花光

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大樹區九曲國小近日，遭兩起竊案，先是校內中央廚房的工地遭竊40個鋼製舊餐桶，上周末校內電纜遭竊，令校方無奈；經警方追查，於昨晚逮捕竊取舊餐桶的4名犯嫌，警詢後，將4人依竊盜罪嫌移送，同步追查是否涉及其他案件。

九曲國小校長蕭速農昨天受訪時表示，3月8日深夜11時45分，有2名男子開車至學校中央廚房施工處，剪開工地大鎖潛入校內竊走40個鋼製舊餐桶，隔天發現後，向警方報案。

仁武分局九曲派出所獲報展開調查，透過監視器、車牌分析，掌握犯嫌行蹤，於昨天晚上8時40分，在鳳山區鳳頂路將涉案的40歲陸男、28歲朱男、51歲陳男、45歲吳男查緝到案。

據了解，4人坦承犯行，並已經餐桶變現獲8000元，也將不法所得花光；警詢後，將4人依竊盜罪嫌移送，同步追查是否涉及其他案件。

另一起3月12日凌晨2時30分九曲國小發生的電纜竊案，目前警方已掌握特定的對象，已通知涉案人到案說明。

４名竊嫌3月8日深夜闖入高雄大樹區九曲國中央廚房的工地竊得40個鋼製舊餐桶。記者陳弘逸／翻攝
４名竊嫌3月8日深夜闖入高雄大樹區九曲國中央廚房的工地竊得40個鋼製舊餐桶。記者陳弘逸／翻攝
仁武分局九曲派出所於昨天晚上8時40分，在鳳山區鳳頂路逮捕４名竊嫌。記者陳弘逸／翻攝
仁武分局九曲派出所於昨天晚上8時40分，在鳳山區鳳頂路逮捕４名竊嫌。記者陳弘逸／翻攝

竊盜 監視器

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