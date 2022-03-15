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1分鐘內3次變換車道未打方向燈 法官認同一違規撤2紅單

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市張姓男子前年5月6日下午5時29分駕車，沿國道1號南下永康至大灣交流道間，1分鐘內3次變換車道未全程使用方向燈，遭民眾檢舉被開3張紅單，不服提行政訴訟。台南地院認該舉發裁罰，有違道路交通管理處罰條例中6公里內、6分鐘內、未行經1路口以上規定，撤銷2張罰單。

據調查，張男當天下午5時29分至同時30分間，沿國道1號南向322.9公里至323.9公里路段行駛期間，有3次變換車道未全程使用方向燈，遭後方民眾錄影檢舉後，經國道公路警察局第四公路警察大隊檢視檢舉資料認符合規定，製單舉發。

台南市府交通局交通事件裁決中心指出，依民眾檢舉影像，原告在該裁處書中不同地點變換車道未全程使用方向燈，其違規時間與地點均不同，為數行為，依行政罰法、道路交通安全規則等，應分別處罰，於法並無不合。

訴訟代理人指出，張男行經國道一號南向322.9公里處，在各次變換車道前，均有開啟方向燈，待後方車道無來車才變換車道，且張男車輛是VOLVO 歐規車輛，方向燈設計有短暫閃爍、連續閃爍並與方向盤連動，依檢舉影像，張男轎車各次分別閃爍7次、7次、6次，可以證明他有開啟方向燈，且駛入車道回正方向盤後自動關閉。訴訟代理人認張男遭後車惡意檢舉，並依該檢舉影像判讀，誤認張男正確行車動向。

台南地院認為，民眾檢舉與逕行舉發是相同性質程序，在司法實務上即應適用。張男違規行為在國道1 號南向322.9至323.9公里，查屬違反現行條例第33條第1項第4款違規行為，是在6公里內、6分鐘內、未行經1路口以上，且非在隧道內違規，張男在該行車區段內連續違反同款規定的各次違規行為，舉發機關與交通局交通事件裁決中心僅能為一次舉發與裁罰。

張男在國道1 號南向322.9至323.9公里，1分鐘內3次變換車道未全程使用方向燈，遭民眾檢舉被開3張紅單，台南地院認屬同一違規行為，撤銷2紅單。圖／本報資料照
張男在國道1 號南向322.9至323.9公里，1分鐘內3次變換車道未全程使用方向燈，遭民眾檢舉被開3張紅單，台南地院認屬同一違規行為，撤銷2紅單。圖／本報資料照

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